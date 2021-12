Portugal fecha 2021 no oitavo lugar no ranking da FIFA, Bélgica segue no topo

De resto, já se sabia desde o mês passado que Portugal manter-se-ia nesta posição no final do presente ano civil, uma vez que não disputou quaisquer partidas desde a derrota com a Sérvia, que obrigou a equipa das 'quinas' a participar nos 'play-offs' de qualificação para a fase final do Mundial2022, em março do próximo ano.

Da mesma forma, Bélgica, líder desde 2018, Brasil e França mantêm-se, respetivamente, nos três primeiros lugares da hierarquia mundial, cujo 'top-10' integra ainda Inglaterra(quarto), Argentina (quinto), Itália (sexto), Espanha (sétimo), Dinamarca (nono) e Países Baixos (10.º).

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, a Polónia, de Paulo Sousa, é a mais bem classificada, na 27.ª posição, enquanto a Coreia do Sul, de Paulo Bento, fecha 2021 na 33.ª e o Egito, de Carlos Queiroz, na 45.ª.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os Camarões, de António Conceição, estão no 50.º lugar e o Bahrain, de Hélio Sousa, desceu uma posição, para 91.º, ao passo que o Togo, de Paulo Duarte, subiu um lugar, para o 124.º, e o Bangladesh, interinamente liderado por Mário Lemos, termina o ano civil em 186.º.

No que diz respeito aos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde é a única que figura no 'top-100', ocupando o 73.º lugar, ao contrário de Guiné-Bissau (106.º), Moçambique (118.º), Angola 126.º) e São Tomé e Príncipe (189.º). Já Macau está no 182.º posto e Timor-Leste no 196.º

- Ranking da FIFA: 1. (1) Bélgica, 1.828 pontos. 2. (2) Brasil, 1.826. 3. (3) França, 1.786. 4. (4) Inglaterra, 1755. 5. (5) Argentina, 1750. 6. (6) Itália, 1740. 7. (7) Espanha, 1.704. 8. (8) PORTUGAL, 1.660. 9. (9) Dinamarca, 1.654. 10. (10) Países Baixos, 1.653.(...) 73. (73) Cabo Verde, 1.339.106. (106) Guiné-Bissau, 1.177.118. (117) Moçambique, 1.151.126. (127) Angola, 1.131.182. (182) Macau, 922.189. (189) São Tomé e Príncipe, 903.196. (194) Timor-Leste, 873.