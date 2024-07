Portugal, Espanha e Marrocos organizam Mundial 2030

O Campeonato do Mundo do centenário será realizado pela primeira vez em três continentes diferentes, uma vez que além de a Europa e Norte de África, os jogos inaugurais terão como palco a América do Sul. "Num mundo dividido, a FIFA e o futebol estão a unir-se", realçou Gianni Infantino.