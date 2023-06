Portugal empata e complica apuramento

Portugal empatou hoje com os Países Baixos (1-1) na 2ª jornada do Grupo A e complicou o apuramento para os quartos-de-final do Europeu Sub-21. Jogo com os belgas, no dia 27, será decisivo.

Depois de perder o jogo de estreia com a Geórgia (2-0), a seleção nacional entrou no jogo de hoje, com os neerlandeses, determinada em chegar rápido ao golo, o que aconteceu aos 20 minutos, por André Almeida. Mas Brobbey fez o empate aos 78'.

Agora a equipa liderada por Rui Jorge está obrigada a ganhar à Bélgica, na última jornada e esperar que a Geórgia, que hoje empatou com os belgas (2-2), não perca com os neerlandeses, para poder seguir em prova e lutar pelo tão desejado troféu europeu.