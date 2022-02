Portugal em 31.º no campeonato do tempo útil de jogo

O tempo útil de jogo em Portugal tem dado que falar. E, na sexta-feira da semana passada, o assunto voltou à ordem do dia depois de um FC Porto-Sporting que teve menos de 42 minutos de futebol. Quase todos os intervenientes reclamam que se jogo pouco no campeonato português durante os 90 minutos e um estudo realizado pelo Observatório de Futebol Mundial e publicado esta segunda-feira prova-o. A I Liga ocupa o 31.º lugar no ranking do tempo útil de jogo em 36 ligas europeias estudadas desde a época 2018-19.

Joga-se em média 57.09 minutos com bola numa partida do campeonato português, valor ainda assim muito superior ao registado no último clássico (41.58 minutos de tempo de jogo efetivo).

A lista é liderada pela Eredivisie (Países Baixos), com um valor médio de 63.21 minutos. Nas restantes duas posições do pódio encontram-se a liga sueca (Allsvenskan) e a liga russa (Russian Premier-Liga).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas fazendo a média das oportunidades de golo criadas no tempo útil de jogo jogado, Portugal sobe para 23.º lugar com uma média de 10 tentativas de golo criadas a cada 57.09 minutos.