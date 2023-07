Portugal e Espanha na final esperada do Europeu de hóquei em patins

Portugal, a seleção com mais troféus (21), e a bicampeã em título Espanha (18) são os finalistas 'esperados' do Campeonato da Europa de hóquei em patins, a decorrer em Sant Sadurni d'Anoia, em Barcelona.

A Espanha procura na Catalunha conquistar o 'tri', depois dos triunfos na Corunha, em 2018, e Paredes, em 2021, enquanto a seleção portuguesa tenta reconquistar um troféu que ergueu pela última vez em Oliveira de Azeméis, em 2016.

No atual sistema de competição, com uma fase a eliminar (dado que por muitos anos o sistema competitivo era em campeonato), Portugal e Espanha encontraram-se por sete vezes na final, num histórico que pende favoravelmente para a seleção 'roja', com cinco triunfos e duas derrotas.

Portugal e Espanha reeditam na final de sábado, pelas 20:45 (hora de Lisboa), o jogo da segunda jornada do Grupo A, que terminou com uma igualdade 3-3, bem como a final do Europeu de 2018, na Corunha, que terminou com a vitória da seleção da casa por 6-3.

A seleção espanhola chega mais cansada à final, uma vez que foi obrigada a 'horas extra' frente à Itália, que só cedeu no desempate por grandes penalidades (3-0), necessários para desbloquear o empate a 4-4 com que o jogo atingiu o tempo regulamentar e, depois, o prolongamento.

Já Portugal venceu a França por 5-2, numa partida em que o guarda-redes Pedro Henriques, a defender, entre outros, dois penáltis e um livre direto, e Gonçalo Alves, na concretização de bolas paradas, estiveram em plano de evidência.

A final entre Portugal e Espanha no Olímpico de Sant Sadurni d'Anoia, que recebeu uma fase dos Jogos Olímpicos Barcelona1992 (em que o hóquei em patins foi modalidade de exibição), será antecedido do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, entre França e Itália (17:30).

Na segunda metade da tabela, a Suíça defronta a Alemanha, pelas 15:00, no jogo de atribuição da quinta e sexta posições, enquanto Inglaterra e Andorra discutem o sétimo e oitavo lugares, às 12:30.

A Suíça venceu por 2-1 a Inglaterra, do treinador português ​​​​​​​Vitor Pereira, com golos de Pascal Kissling e Gregório Boll, contra um de Ryan Barnes, e a Alemanha bateu Andorra por 2-0, 'vingando' a derrota por 6-2 na fase de grupos.