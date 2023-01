Portugal derrotado na estreia no Mundial de andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu com a Islândia, por 30-26, no primeiro encontro do Grupo D do Mundial2023, que se disputou em Kristianstad, na Suécia.

A equipa das 'quinas' ainda chegou ao intervalo empatada a 15 golos, mas acabou por perder o encontro com os islandeses, que lideram a 'poule' em igualdade com a Hungria, que derrotou a Coreia do Sul, por 35-27.

No sábado, Portugal defronta a Coreia do Sul, fechando a prestação na fase preliminar frente à Hungria na segunda-feira.

Portugal bem tentou, mas não conseguiu estar ao nível da forte Islândia, no Campeonato do Mundo de andebol, no mesmo dia em que Cabo Verde conseguiu uma histórica primeira vitória, na competição, sobre o Uruguai.

A jogar em Kristianstad, a seleção lusa arranca com uma derrota 'natural', ante um candidato aos lugares de topo, por 30-26, após 15-15 ao intervalo e alguns momentos de liderança do jogo, do Grupo D do torneio que decorre na Suécia e Polónia.

A formação lusa já jogou com a equipa mais difícil do seu grupo, pelo que continua com boas expectativas de apuramento, o que em princípio consegue com uma vitória sobre húngaros ou coreanos.

Pedro Portela, com oito golos em nove remates, foi o jogador português em destaque na concretização, seguido de Rui Silva, com quatro, enquanto na seleção islandesa esse papel pertenceu a Bjarki Elisson, com nove, seguido de perto de Omar Magnusson, com sete.

Por Portugal alinharam: Manuel Gaspar (g.r.), Diogo Branquinho (2 golos), Alexandre Cavalcanti (1), Aléxis Borges (1), Luís Frade (1), Fábio Magalhães (1) e Pedro Portela (8). Jogaram ainda Rui Silva (4), Victor Iturriza (1), Miguel Martins (1), Leonel Fernandes (1), António Areia (1), Francisco Costa (2), André Gomes (2), Martim Costa e Miguel Ferreira (g.r.).

Histórico triunfo de Cabo Verde

No Grupo C, sediado em Gotemburgo, Cabo Verde protagonizou uma histórica primeira vitória em Mundiais, ao derrotar o Uruguai, por 33-25.

A equipa africana já tinha estado no Mundial há dois anos, no Egito, mas teve de se retirar com um jogo apenas disputado, devido a problemas com um surto de covid-19. O único jogo disputado redundou, então, numa derrota por 34-27 frente à Hungria.

Agora, os 'tubarões azuis' estão muito mais fortes e, após um arranque menos bom, lideraram sempre a partir do sexto golo, atingindo o intervalo já com 17-11 a seu favor.

Com esta vitória, Cabo Verde, que é treinado por Ljubomir Obradovic, treinador do Avanca, em Portugal, fica perto de assegurar a passagem para a segunda fase, mesmo que venha a perder com a Suécia, sábado, e depois com o Brasil.

Cabo Verde impressionou o mundo do andebol em 2022 ao ser finalista derrotado na Taça das Nações Africanas.

Grande parte dos seus jogadores está no campeonato português, destacando-se Leandro Semedo e Paulo Moreno, no Benfica, e Edmilson Araújo, no Sporting.

Gualter Furtado, com seis golos, foi o melhor marcador do conjunto africano.

A Suécia, campeã europeia em título e vice-campeã mundial, justificou pergaminhos ante o Brasil, com vitória 'tranquila' por 26-18, depois de 11-9 ao intervalo.

Leonardo Abrahão, do ABC de Braga, marcou dois golos.

Outro dos candidatos ao ouro é a Espanha, que no Grupo A, em Cracóvia (Polónia), começou com 30-25 sobre o Montenegro, com 15-12 ao intervalo.

Os espanhóis foram os finalistas derrotados no último Europeu e ficaram em terceiro no anterior Mundial, continuando a ser 'crónicos' candidatos a medalhas.

Pela margem mínima, o Irão superou o Chile, por 25-24 (13-11) e já se anteveem na fase seguinte.

O Grupo B, em Katowice, já tinha um resultado da véspera, a vitória da França à Polónia, por 26-24, e hoje juntou o claro triunfo da Eslovénia sobre a Arábia Saudita, por 33-19 (16-8).