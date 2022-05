Portugal com nove medalhas nos Jogos Internacionais dos Special Olympics Malta

Portugal fechou com nove medalhas, três das quais de ouro, a participação nos Jogos Internacionais dos Special Olympics Malta, que terminam na quarta-feira, nos quais esteve representado nas modalidades de atletismo e natação por oito atletas.

Na natação, com uma 'comitiva' de representantes, Portugal conseguiu duas medalhas de ouro, duas de bronze e uma de prata.

Andreia Farinha 'bisou' no pódio, ao conquistar ouro nos 25 metros e bronze nos 50 metros costas, tal como João Carlos, que conseguiu o ouro nos 100 metros livres, e a prata, nos 50 livres. Ainda na natação, João Duarte foi bronze nos 25 metros bruços.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No atletismo, Rita Mascarenhas foi ouro no salto em comprimento, especialidade na qual João Sequeira foi bronze. Nos 200 metros, Rafael Dolores conseguiu a medalha de prata e André Ferreira foi bronze no lançamento do peso (nível 2).

O movimento Special Olympics tem como missão proporcionar as condições para a prática de atividade física e do desporto, de forma contínua e variada e com impacto na inserção social, para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, construindo um mundo onde cada pessoa, independentemente da sua capacidade, seja aceite e valorizada.