Portugal com França, Noruega e Áustria na Liga das Nações feminina

Portugal vai defrontar França, Noruega e Áustria no Grupo A2 da Liga A da primeira edição da Liga dos Nações feminina de futebol, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon, na Suíça.

A formação lusa, que partiu do Pote 4, vai encontrar uma França que foi semifinalista do Europeu de 2022, uma Noruega duas vezes campeã europeia, em 1987 e 1993, e uma Áustria semifinalista do Euro2017 e que chegou aos 'quartos' do Euro2022.

A França segue atualmente no quinto lugar do ranking mundial, enquanto a Noruega é 12.ª e a Áustria está no 18.º, todas à frente da equipa das 'quinas', que é 21.ª e conseguiu recentemente o primeiro apuramento para um Mundial, que vai disputar em 2023.

O objetivo de Portugal passa pela manutenção na Liga A, que só é garantido para os dois primeiros classificados de cada um dos quarto agrupamentos, com o terceiro a rumar a um play-off e o quarto a ser relegado à Liga B.

Nos outros agrupamentos da Liga A, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica e Escócia ficaram no A1, Alemanha, Dinamarca, Islândia e País de Gales no A3 e Suécia, Espanha, Itália e Suíça no A4.

A fase de grupos consta de três jornadas duplas, de 20 a 22 de setembro (primeira), 23 a 26 de setembro (segunda), 25 a 27 de outubro (terceira), 28 a 31 de outubro (quarta), 29 de novembro a 1 de dezembro (quinta) e 2 a 5 de dezembro (sexta).

O primeiro classificado segue para a 'final four', o segundo permanece na Liga A, o terceiro vai aos play-offs de promoção/despromoção, a duas mãos, com um segundo classificado da Liga B, enquanto o quarto é relegado à Liga B.

A fase decisiva da primeira edição realiza-se entre 21 e 28 de fevereiro de 2024, sendo que os finalistas da Liga A qualificam-se para os Jogos Olímpicos de Paris2024 - se um deles for a França, já qualificada como anfitriã - segue o melhor semifinalista.

Portugal está na Liga A da primeira edição da prova face ao 16.º posto no ranking do coeficiente da UEFA - entra como 15.º, de 16, face à exclusão da Rússia (14.ª), devido à invasão da Ucrânia -, que inclui a qualificação para o Mundial2023 (40%), a fase final e a qualificação para o Europeu 2022 (40%) e a fase final e a qualificação para Mundial de 2019 (20%).

A Liga B conta também com 16 equipas e a Liga C com 19, num total de 51 seleções.