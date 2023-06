Portugal com entrada em falso no Europeu Sub-21

Um desastre completo para alguém que ambiciona erguer o troféu. Portugal estreou-se ontem no Europeu Sub-21 com uma derrota diante da anfitriã Geórgia (2-0). Hoje, em Tbilisi, a Geórgia marcou dois golos e foi para o intervalo em vantagem, depois de aplicar dois golpes fatais a Celton Biai. Os golos de Gio Gagua (36") e (45"+1") resultaram de erros portugueses.

Ao intervalo Rui Jorge mudou duas peças ofensivas - Henrique Araújo e Francisco Conceição entraram para os lugares de Vitinha e Afonso Sousa - e isso notou-se de imediato. Aos 47 minutos, Henrique Araújo apareceu no coração da grande área para cabecear ao lado da baliza contrária e cinco minutos depois Francisco Conceição acertou na barra. Pedro Neto e André Almeida também testaram a atenção de Luka Kutaladze, mas não passou disso mesmo.

Tomás Araújo estava em dia não e as asneiras só acabaram com a expulsão aos 76 minutos. Recuperar de uma desvantagem de dois golos com menos um e apenas 14 minutos para jogar colocava à prova o caráter da equipa e a tática do treinador. O selecionador viveu um dos piores jogos desde que está na liderança da seleção Sub-21 (outubro 2010).

Parecia nada correr bem à equipa portuguesa, mas também houve muita culpa própria. Faltou sempre inteligência no último passe e a muralha georgiana ia ficando cada vez mais densa e robusta. A falta de ritmo também foi evidente. E se para alguns o desgaste da época podia explicar alguma inoperância ofensiva, para a maior parte a explicação seria mesmo pela ausência de qualquer jogo no último mês. E nesse aspeto também se pode questionar a estratégia de preparação de Rui Jorge, que optou por não fazer qualquer jogo particular antes da prova.

O empate no outro jogo do grupo de Portugal, entre a Bélgica e os Países Baixos (0-0) acaba por ajudar nas contas, uma vez que a seleção portuguesa defronta os neerlandeses no sábado. Mas os sinais dados hoje não são nada otimistas.

"Não foi pelo erro do Tomás Araújo que perdemos"

Rui Jorge saiu em defesa de Tiago Araújo: "A expulsão já é numa fase tardia do jogo. Já estávamos a correr algum risco, com alguma desorganização, muita vontade e menor discernimento. Tentou uma recuperação defensiva, estava em posição de dificuldade. (...) O erro que teve na primeira parte é um erro, ele sabe que é um erro, mas não foi por isso que perdemos."

Para o selecionador, Portugal esteve bem na primeira parte, apesar de reconhecer ter faltado agressividade. "Foi um jogo ingrato para nós. O resultado não traduz de forma alguma o que se passou no jogo, mas a alta competição é assim. Os candidatos provam-se dentro do campo e esses normalmente têm grande eficácia, como nós tivemos na qualificação. E quando não estamos ao nível em que temos de estar, devemos ser penalizados. E acho que foi isso que aconteceu", disse o técnico ao Canal 11 após o jogo.