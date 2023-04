Portugal com duas equipas na Liga dos Campeões e só o campeão entra direto

Parecia inevitável e aconteceu mesmo. Portugal vai ter apenas duas equipas na Liga dos Campeões em 2024-25 e só o campeão nacional terá entrada direta. O segundo classificado da I Liga irá ter de passar duas eliminatórias (à semelhança do que aconteceu com o terceiro classificado Benfica, na temporada que decorre) para chegar à fase de grupos da liga milionária.

Os resultados desta semana europeia, com as derrotas do Benfica com o Inter (2-0) na Champions e do Sporting com a Juventus (1-0) e ainda a vitória do Feyenoord sobre a AS Roma (1-0) na Liga Europa, ditaram a perda do sexto lugar no ranking UEFA para os Países Baixos, que vão passar a ter três vagas de Liga dos Campeões, duas de Liga Europa e uma de Liga Conferência. Portugal terá cinco vagas, mas caso

As outras três vagas são para duas para a Liga Europa - o vencedor da Taça de Portugal entra direto e o terceiro do campeonato joga a qualificação - e uma para a Liga Conferência. Se o vencedor da Taça for o campeão ou o segundo classificado do campeonato, o terceiro classificado ganha o acesso direto à Liga Europa.

O representante português na Liga Conferência tanto pode ser o quarto classificado do campeonato, caso vencedor da Taça vá à Liga Europa, ou para o quinto, caso vencedor da Taça seja um dos dois primeiros do campeonato.

Mas há outra forma de aumentar o número de clubes portugueses nas competições europeias: Se uma equipa lusa vencer a Champions ou a Liga Europa do próximo ano (2023-24) ou Portugal for um dos melhores do ranking UEFA na próxima temporada. Isto porque a UEFA alterou o acesso devido ao novo formato das provas e a Champions, por exemplo, vai ter 36 equipas em vez das atuais 32.