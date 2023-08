Portugal ataca Mundiais de atletismo com 3.ª maior comitiva de sempre mas sofre baixa de vulto

Auriol Dongmo é a atual campeã europeia indoor e ao ar livre no lançamento do peso

Portugal vai iniciar hoje o Campeonato do Mundo de atletismo com a terceira maior delegação de sempre: 28 atletas. A comitiva portuguesa que vai competir em Budapeste, na Hungria, apenas será superada em termos histórico pela que se apresentou em Atenas, em 1997 (30 atletas), e pela que esteve em Berlim, em 2009 (29).

A integração da estafeta mista 4x400 metros, com a chamada de Carina Vanessa e Omar Elkhatib, ambos do Sporting, e Ricardo dos Santos, do Benfica, apenas para esta prova, juntamente com Fatoumata Diallo (CO Pechão), que vai ainda disputar os 400 barreiras, contribuem para a composição desta numeração comitiva, na qual há expectativas para todos os gostos.

"As nossas ambições passam por fazer aquilo que é hábito: os nossos atletas fazerem o seu melhor, sabendo que há diferentes níveis de prestação dentro da nossa equipa. Teremos atletas que estarão lá para lutar pelas medalhas, outros para lutar para ir a uma final e outros que estarão lá para bater os seus recordes pessoais e ir o mais longe possível. Temos atletas para todos esses patamares", explicou ao DN o Team Leader da delegação portuguesa e vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Fernando Tavares.

Entre essas quase três dezenas de corredores, saltadores e lançadores, é em Auriol Dongmo (lançamento do peso), Liliana Cá (lançamento do disco) e "eventualmente Isaac Nader" (1500 metros) que residem as maiores esperanças no que concerne à conquista de medalhas, principalmente depois de se ficar a saber que Pedro Pablo Pichardo falha a competição devido à lesão.

"Atletas como Auriol, Liliana Cá e eventualmente Isaac Nader vão à procura dos lugares do pódio e das finais. Depois teremos outros que terão a primeira experiência em Campeonatos do Mundo e o objetivo principal será bater recordes pessoais, chegar a uma meia-final e eventualmente a uma final", prosseguiu o líder da comitiva, que destaca a heterogeneidade do grupo, que terá em João Vieira o seu ancião, uma vez que, aos 47 anos, vai somar a 13.ª participação em Mundiais e assim igualar o também marchador espanhol Jesús Ángel García Bragado. "Teremos atletas jovens, outros muitos experientes, pela primeira vez uma estafeta mista e atletas nos lançamentos, saltos, meio fundo, maratona, marcha... É uma delegação muito polivalente. Vamos juntar pessoas como o João Vieira, que é dos mais veteranos, com pessoas que ainda são sub-23, como o Pedro Buaró no salto com vara", salientou.

Menos fundistas, mais lançadores

Entre os favoritos na delegação portuguesa para a conquista de medalhas estão as lançadoras Auriol Dongmo (Sporting), atual campeã europeia indoor e ao ar livre de lançamento do peso, e Liliana Cá (Sporting), quinta em Tóquio2020 e sexta em Oregon2022 no lançamento do disco.

Portugal esgota mesmo a quota feminina no peso, com Eliana Bandeira (Benfica) e Jessica Inchude (Sporting), contando com Tsanko Arnaudov (individual) e Francisco Belo (Benfica) no concurso masculino. Irina Rodrigues (individual) juntou-se via ranking a Liliana Cá no lançamento do disco, enquanto Leandro Ramos vai disputar a competição de lançamento do dardo. Em sentido inverso, Solange Jesus (Feirense) é a única representante na maratona, depois da ausência completa no ano passado.

Liliana Cá foi 5.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 e agora espreita o pódio no lançamento do disco © EZRA SHAW / Getty Images via AFP

A presença de cada vez mais lançadores e de menos fundistas é o novo normal no atletismo português. "A evolução das várias disciplinas tem contextos diferentes ao longo do tempo. Há uns anos não teríamos tantos saltadores nem lançadores. O fundo longo tem hoje características muito diferentes, há países que têm apostado imenso. Há países que têm imensos atletas a fazer grandes marcas, mas só podem ir três. Temos poucos maratonistas a fazer marcas de exceção. Tem a ver com o contexto e com as apostas que os atletas vão fazendo. Antes, 50% ou mais elementos da delegação eram fundistas ou meio fundistas, agora é o inverso, temos muita gente dos saltos e dos lançamentos", explicou Fernando Tavares.

Isaac Nader é outsider

Lembra-se Hassan Nader? Na década de 1990, foi um dos mais temíveis goleadores do campeonato nacional de futebol, ao serviço do Farense, tendo ainda representado o Benfica sem grande sucesso. Do amor do antigo avançado marroquino e de uma mulher portuguesa nasceu em a 17 de agosto de 1999, em Faro, Isaac Nader.

Em vez de seguir as pisadas do pai, o jovem algarvio dedicou-se ao atletismo, também chegou ao Benfica e é hoje uma das maiores promessas portuguesa da modalidade, na especialidade de 1500 metros. Não vai entrar na competição como um dos favoritos, mas o team leader da delegação portuguesa acredita que "tudo é possível".

"O Isaac Nader tem evoluído imenso e de forma progressiva. Vem dos sub-23 e é daqueles em que temos grandes esperanças. Tem feito cada vez melhores marcas. Nos 1500 metros há atletas estratosféricos, mas tudo é possível. Vai à procura de um lugar na final, claramente. Tudo pode acontecer. Não vai lá só por ir", acredita Fernando Tavares.

Pichardo baixa de última hora

Pedro Pablo Pichardo (Benfica) voltou a sentir os sintomas da lombalgia que o tem afetado nos últimos meses e que o impediu e participar nos Campeonatos da Europa de Equipas, nos Campeonatos Nacionais de Clubes e nos Campeonatos de Portugal, e vai falhar os Mundiais. Segundo comunicado da seleção emitido na noite de anteontem, o triplista foi examinado e avaliado pela equipa médica que acompanha a comitiva a estes mundiais e foi aconselhado a não participar na competição.

É uma baixa de peso, tendo em conta que foi o único português medalhado nos Mundiais disputados excecionalmente em 2022, devido ao adiamento em um ano provocado pela pandemia de covid-19, além de se tratar do campeão olímpico, do mundo e da Europa de triplo salto. Com esta ausência, Portugal estará representado na disciplina apenas pelo atleta Tiago Luís Pereira (Sporting).

Mamona também ausente

Outra grande ausência de Portugal dá pelo nome de Patrícia Mamona (Sporting), medalha de prata no triplo em Tóquio2020, mas que se encontra lesionada. "A Patrícia, infelizmente, tem estado lesionada desde os campeonatos de pista coberta. A lesão não tem tido grandes melhorias. Não está, por isso, nas melhores condições. Está a tentar curar essa lesão e focar-se nos Jogos Olímpicos. São situações que acontecem. Por precaução, decidiu não estar neste Mundial", explicou Fernando Tavares.

Nada que belisque as ambições para a 19.ª presença de do atletismo português em Campeonatos do Mundo. No total, Portugal soma 23 medalhas em Mundiais de atletismo, sete das quais de ouro, por Rosa Mota, na maratona, em Roma1987; por Fernanda Ribeiro, nos 10 000 metros, e Manuela Machado, na maratona, em Gotemburgo1995; por Carla Sacramento, nos 1500 metros, em Atenas1997; por Nélson Évora, no triplo, em Osaka2007; por Inês Henriques, nos 50 quilómetros marcha, em Londres2017; e por Pedro Pichardo, novamente no triplo, em Oregon2022. No medalheiro português constam ainda sete medalhas de prata e nove de bronze.

Os Mundiais de atletismo de 2023 vão ser disputados entre este sábado e o dia 27 de agosto.

