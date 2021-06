Portugal a fazer contas.... Cenários para jogo com a França

Portugal chega à última jornada da fase de grupos do Euro 2020 a fazer contas (como já é habitual). E, apesar de serem fáceis de fazer, o melhor recorrer à calculadora de somar para evitar maus resultados. Com a derrota diante da Alemanha (4-2, este sábado), a seleção nacional complicou a missão, mas continua a depender apenas de si para se apurar.

Basta vencer a França, naquela que será uma reedição da final do Euro 2016 (1-0, golo de Eder) para se apurar para os oitavos de final... mas o apuramento também pode ser assegurado com um empate ou derrota, visto que os quatro melhores terceiros lugares também se apuram.

Se vencer a França, Portugal faz seis pontos e garante desde logo a passagem, faltando saber quem acompanha o campeão diretamente - Alemanha se vencer a Hungria ou a França em caso de empate ou derrota alemã.

Se empatar, a equipa de Fernando Santos acaba a fase de grupos com 4 pontos e na pior das hipóteses será terceiro colocado no grupo. Já a derrota torna o cenário mais complicado, mas não impossível, e a depender de uma vitória ou empate da mannschaft sobre os húngaros, que assim diriam adeus ao Euro 2020.

Como o jogo com os franceses é às 20.00, quando entrar em campo na quarta-feira, Portugal já saberá o que é preciso fazer no jogo para ser um dos melhores terceiros... visto que todos os outros já terão a classificação definida.

Critérios de desempate

A- Maior número de pontos obtidos nos jogos disputados entre as equipes em questão

B- Maior saldo de golos resultante dos jogos disputados entre as equipas em questão

C- Mmaior número de golos marcados nos jogos disputados entre as equipas em questão

D- Se, depois de aplicados os critérios a) a c), as equipas continuarem em igualdade, os critérios a) a c) são reaplicados exclusivamente aos jogos entre as restantes equipas para determinar a classificação final. Se este procedimento não levar a uma decisão, os critérios e) a i) passam a ser aplicados pela seguinte ordem, às duas ou mais equipas que continuem empatadas.

E- Maior saldo de golos em todos os jogos do grupo

F- Maior número de golos marcados em todos os jogos do grupo

G- maior número de vitórias em todos os jogos do grupo

H- total da pontuação disciplinar mais baixo baseado apenas nos cartões amarelos e vermelhos exibidos em todos os jogos do grupo (cartão vermelho = 3 pontos, cartão amarelo = 1 ponto, expulsão com dois cartões amarelos num jogo = 3 pontos)

I- Posição no ranking da Qualificação Europeia

Se duas equipas que tenham o mesmo número de pontos e o mesmo número de golos marcados e sofridos se defrontarem na última jornadas da fase de grupos e continuarem empatadas no final desse encontro, a classificação final será determinada pela marcação de grandes penalidades, isto se mais nenhuma outra equipa do grupo tiver o mesmo número de pontos após a conclusão de todos os jogos da fase de grupos.