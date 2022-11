Porque os guarda-redes da Suíça usam óculos escuros para treinar?

© EPA/LAURENT GILLIERON SWITZERLAND OUT

Uma imagem no mínimo insólita. Os guarda-redes da Suíça, Yan Sommer e Gregory Kobel, têm treinado de óculos escuros, incluindo no treino desta segunda-feira para preparar o jogo com os Camarões (dia 24).

Os óculos reproduzem o efeito câmara lenta, o que ajuda os guarda-redes a treinar as reações aos remates, cantos e passes. Além da rapidez na reação, estes óculos ajudam a melhorar a acuidade visual e a combater o declínio visual natural da idade.

Desde o Euro 2020 que a Suíça utiliza esta tecnologia japonesa nos seus treinos. Fabricados pela empresa VisionUp funcionam com uma bateria e custam cerca de 405 euros (350 libras).

A Suíça está no grupo G do Qatar 2022, juntamente com o Brasil, a Sérvia e os Camarões.