Polónia: Santos deixou a seleção, mas "entrou" na política

O antigo presidente do Conselho da UE, Donald Tusk, pouco antes de Fernando Santos ser demitido na quarta-feira pela Federação Polaca de Futebol, acusou o treinador português de prejudicar o futebol polaco. A declaração do líder da oposição surge durante a campanha para as eleições legislativas de 15 de outubro.