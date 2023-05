Polémico jogo de futsal que terminou 60-0. As explicações do Benavente para a goleada sofrida

O Benavente revelou esta segunda-feira ter informado a Associação de Futebol de Santarém (AFS) da falta de jogadores para o embate de sábado com o Mação, perdido por 60-0 na decisão do campeonato distrital de futsal.

Em comunicado, o clube de Benavente refere que dada a alteração de horário do jogo, informou a AFS da falta de jogadores disponíveis e, na véspera do encontro, notou que teria apenas três atletas aptos para o jogo de sábado, tendo ficado sem resposta.

O treinador pediu, então, ao árbitro que pudesse instar o Mação, que lutava para ser campeão, a jogar com apenas três atletas, algo que não compete à equipa de arbitragem, mas ao livre arbítrio dos adversários.

O clube, que pede desculpa ao concelho e aos adeptos, não vai prestar "mais esclarecimentos" sobre o caso, com um inquérito em cima da mesa, e agradece aos jogadores por terem passado por "esta difícil situação" no sábado, numa partida em que, dizem, esteve presente o vice-presidente da AFS Jorge Heleno.

No domingo, a AFS pediu que sejam retiradas consequências do "tão grave" episódio, considerando sábado "um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional", após a vitória de Mação por 60-0 face a uma equipa com apenas três dos cinco atletas que deveriam iniciar a partida a apresentarem-se na quadra.

Para a AFS, "não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo, como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão".

Para ser campeão distrital, o Mação tinha de vencer o Benavente e recuperar de uma diferença de 33 golos para o Vitória de Santarém.

Leia o comunicado do Benavente na íntegra:

"O BFCA vem por este meio fazer um esclarecimento à população acerca dos acontecimentos após o resultado do jogo contra o Mação que se realizou no dia 6 de maio.

Na terça-feira, 2 de maio, foi comunicado pela AFS a alteração ao horário do jogo. O BFCA neste dia mesmo respondeu que por motivos de falta de jogadores teria dificuldade em comparecer ao mesmo.

Ainda na sequência deste tema o BFCA questionou a AFS quais as implicações de uma falta de comparência, a AFS respondeu apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49.

No dia 5 de maio pelas 11.00h o BFCA enviou um email para a AFS comunicando que tinha apenas 3 jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio. O BFCA nunca obteve resposta a este email.

O BFCA apresentou-se ao jogo com os 3 jogadores como tinha sido comunicado à AFS, sendo que no decorrer do jogo o treinador dirigiu-se à equipa de arbitragem solicitando que a outra equipa jogasse apenas com 3 jogadores. Tal facto foi negado pela equipa de arbitragem alegando que não tinham poder para o fazer ficando essa decisão ao critério da equipa adversária.

Fomos informados pela AFS que irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo. Logo, durante este processo o BFCA não deverá prestar mais esclarecimentos acerca do facto da falta de jogadores do plantel e aos motivos da sua ausência.

Muita coisa tem sido dita nas redes sociais e na comunicação social mas nem tudo corresponde à verdade.

Muito obrigado aos 3 atletas que compareceram ao jogo e que passaram por esta difícil situação que foi presenciada no pavilhão pelo-vice presidente da AFS, o sr. Jorge Heleno, que assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente.

Resta pedir desculpa à população de Benavente pelo facto do bom nome desta terra estar a ser associado a toda esta situação."