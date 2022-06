Polaca Iga Swiatek conquista segundo título no Roland Garros

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, conquistou este sábado o segundo título em Roland Garros, ao derrotar a norte-americana Coco Gauff na final do Grand Slam parisiense, em dois sets.

A polaca de 21 anos impôs-se à 23.ª tenista mundial pelos parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e oito minutos, para sagrar-se campeã na "catedral da terra batida" pela segunda vez, depois de 2020, naquele que é também o seu segundo título do Grand Slam.

Ao vencer Coco Gauff, que aos 18 anos disputou a sua primeira final num major, Swiatek somou a 35.ª vitória consecutiva e igualou a norte-americana Venus Williams como a tenista com maior número de triunfos seguidos no século XXI.

O favoritismo da imparável jovem polaca, à procura do seu lugar na história do ténis, era incontestável, mas poucos esperariam o 'massacre' imposto pela número um mundial à campeã de juniores de 2018 no primeiro 'set': além da percentagem de 67% de pontos ganhos no primeiro serviço e 75% no segundo, converteu três dos oito 'break-points' de que dispôs, para 'despachar' o primeiro parcial em apenas 33 minutos.

Aos 21 anos (cumpriu-os durante o torneio), somou o seu segundo título em Roland Garros e em 'Grand Slams' e igualou a norte-americana Venus Williams como a tenista com mais vitórias consecutivas no século XXI, sendo também a sétima na história com a maior série de triunfos seguidos.

Mas a vitória da líder do 'ranking' WTA frente à mais jovem finalista na 'catedral da terra batida' desde Kim Clijsters em 2001 tem outros números impactantes: no 'court' Philippe Chatrier, a polaca, que não perde desde 16 de fevereiro, conquistou o seu sexto título consecutivo e o nono da carreira.

"Acabei de dizer à Coco para não chorar... o que é que estou a fazer agora?", brincou, depois de emocionar ao ouvir o hino polaco e antes de deixar umas bonitas palavras à norte-americana de 18 anos: "Parabéns, estás a fazer um trabalho fantástico, consigo ver a tua progressão mês após mês. Quando tinha a tua idade, no meu primeiro ano no circuito, não tinha ideia do que estava a fazer, por isso tu vais encontrar [o teu caminho]."

A recém-sagrada campeã prosseguiu com agradecimentos à sua equipa, sem a qual "não estaria" no lugar em que está hoje. "Estou feliz por todas a peças terem finalmente encaixado", completou.

"Há dois anos, ganhar este título foi algo incrível, que nunca esperei, mas desta vez sinto que trabalhei arduamente e fiz tudo ao meu alcance para chegar aqui, embora tenha sido muito duro, a pressão era grande", reconheceu.