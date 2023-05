Pódio inédito sabe a pouco para o que João Almeida fez no Giro

Se a procissão de 126 quilómetros de domingo rumo ao Coliseu de Roma não produzir uma grande surpresa, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) será coroado como vencedor do 106.º Giro. Este sábado, o esloveno ganhou a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Itália, arrebatando a liderança da geral, que era de Geraint Thomas e com o português da UAE Emirates a terminar a cronoescalada em terceiro... lugar que mantém na geral.

Basta chegar a Roma para o fazer história. Terminar o Giro em 3.º lugar faz do português de 24 anos o único a conseguir acabar a prova italiana entre os três primeiros e entra num lote onde apenas reinava Joaquim Agostinho. O "lingrinhas de A-dos-Francos" vai por fim a um jejum de 39 anos de pódios nas três grandes voltas (Tour, Giro e Vuelta).

Desde o terceiro lugar de Joaquim Agostinho no Tour de 1979, um ano depois de fazer o mesmo em 1978, depois do segundo posto na Volta a Espanha de 1974. "A primeira parte senti-me fantástico. Estava um pouco nervoso, mas assim que comecei a subir senti-me ainda melhor. Estou contente com o meu esforço. Terceiro lugar é muito bom, estou feliz com o resultado", disse o português, admitindo que Primoz Roglic e Geraint Thomas foram superiores, não só ontem como na prova toda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para além de ter ganho uma etapa pela primeira vez (a 16.ª), João Almeida vai ainda terminar como líder da juventude. É assim o primeiro português a vencer a classificação da Juventude de qualquer uma das três principais provas do calendário, naquela que é a primeira classificação secundária desde a montanha de Ruben Guerreiro em 2020. E vai melhorar ainda a sua melhor participação na prova italiana, depois do 4.º lugar, em 2020, do 6.º lugar, em 2021, e de uma desistência forçada devido à covid-19, em 2022. "Estou a evoluir a cada ano. Estou muito satisfeito e a olhar para o futuro. Foi um bom Giro", admitiu, entusiasmado com a festa final e pelas férias.

O ciclista tinha antecipado na entrevista ao DN antes da prova ir para a estrada, a ambição de ganhar o Giro 2023 e levantar "o troféu mais bonito" do ciclismo mundial, colocando o objetivo mínimo uma presença no pódio. A 126 km de cumpriu o objetivo pode-se dizer que sabe a pouco pelo desempenho brutal e pelo que fez os portugueses sonhar nas três semanas de prova.

Primoz Roglic: O Giro depois de três Vueltas

Roglic cumpriu a cronoescalada de 18,6 quilómetros entre Tarvisio e Monte Lussari em 44.23 minutos, apesar de ter um problema mecânico na subida, deixando o britânico Geraint Thomas (INEOS) em segundo, a 40 segundos, e João Almeida em terceiro, a 42s. A vitória mudou as contas da geral, com o esloveno a ultrapassar o britânico na liderança, com 14 segundos de margem para o vencedor da Volta a França em 2018, e 1.15 minutos para o português.

Tempo humanamente impossível de recuperar no passeio que costuma ser a última etapa do Giro. O ciclista da UAE sabe bem disso e felicitou o esloveno da Jumbo-Visma pelo triunfo no final da etapa. Se no início do Giro a luta era entre Tadej Pogacar, Primoz Roglic e João Almeida, a desistência do esloveno não deixou os outros dois favoritos sozinhos. Geraint Thomas (INEOS) entrou na equação e liderou vários dias, até ser superado por Roglic ontem.

O antigo campeão mundial júnior de saltos de esqui, que teve uma lesão grave, começou tarde no ciclismo e tornou-se profissional em 2013, tendo ganho a Vuelta seis anos depois. Triunfo que Primoz Roglic repetiu em 2020 e 2021. Agora o esloveno prepara-se para levantar o troféu da Volta a Itália.

isaura.almeida@dn.pt