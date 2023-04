Podia ter sido perfeito se não fosse a velha questão da (falta de) eficácia

A vecchia signora do futebol italiano enfrentou a velha questão leonina, a da eficácia (ou a falta dela) e saiu por cima. Um golo em dois remates contra zero golos em seis remates à baliza (e 16 no total). O Sporting procurava a primeira vitória em Itália, mas, tal como nas outras 15 viagens, regressou sem conhecer o sabor da vitória (12 derrotas e quatro empates).

O triunfo pela margem mínima (1-0) deixa a Juventus pouco confortável para a visita a Lisboa dentro de uma semana. Na próxima quinta-feira, as duas equipas voltam a encontrar-se no Estádio José Alvalade para decidir quem passa às meias finais da Liga Europa. E usando a história como referência, das 12 vezes que perdeu por um golo de diferença fora de casa na 1.ª mão de uma eliminatória europeia, o Sporting qualificou-se por 7 vezes.

Hoje, em Turim, ambas as equipa jogaram como habitualmente com três centrais e mantiveram a sua identidade para o duelo europeu. Rúben Amorim promoveu três mudanças no onze - entraram Gonçalo Inácio, St. Juste e Morita - e apostou em Pedro Gonçalves no lugar de Ugarte, que cumpriu castigo. Também Allegri promoveu três alterações - Danilo, Chiesa e Milik entraram para os lugares de Alex Sandro, Fagioli e Vlahovic -, mas jogando em 3-4-3 ao invés do usual 3-5-2.

O reforço do meio-campo italiano teria como intenção travar o Sporting, mas sabendo como a vecchia signora gosta de jogar isso também poderia ser encarado como uma armadilha. A Juventus entrou melhor e foi a primeira equipa a ameaçar e Adán o primeiro a ser testado. Aos 12 minutos Chiesa só não adiantou a Juve no jogo porque o guardião o impediu com uma grande defesa.

Depois quase só deu Sporting. Morita, Coates, Pedro Gonçalves, Nuno Santos. Quatro remates para golo e zero eficácia. Rúben Amorim tinha dito que só um "Sporting muito perfeito" conseguiria vencer em Turim e fez tudo para o conseguir... mas não foi perfeito a esse ponto.

Sustos de parte a parte

Perto do intervalo Szczesny sentiu-se mal (queixou-se de dores no peito) e acabou por sair de campo pelo próprio pé, mas gerando grande preocupação e sendo substituído por Mattia Perin. O árbitro deu mais quatro minutos de compensação e St. Juste também iria deixar o campo antes do intervalo dando lugar a Diomande. Incrível a apetência do central leonino para sofrer lesões musculares: dos 32 jogos em que foi utilizado só completou os 90 minutos por 9 vezes!

O descanso no Juventus Stadium chegou sem golos, mas com uma bela exibição do Sporting, a equipa mais perigosa e com mais oportunidades de golos nos primeiros 45 minutos e mais posse de bola do que a equipa da casa (56%). Os leões voltaram confiantes para o segundo tempo e Pedro Gonçalves obrigou Perin a esticar-se todo para impedir que marcasse golo. A equipa de Amorim fazia quase tudo bem feito, mas faltava aquela sorte que sorri aos audazes ou como o técnico leonino gosta de dizer, a estrelinha.

Gatti deu vida à Juventus

Trincão tentava aparecer no jogo, mas estava demasiado controlado em campo para ser livre e veloz como foi com o Casa Pia, no Domingo de Páscoa quando marcou três golos no triunfo leonino (4-3). No dia em que se soube que a opção de compra do passe foi acionada automaticamente (passando a ser leão até 2027), o extremo voltou a ter um jogo menos conseguido.

Aos 73 minutos e já com Dusan Vlahovic em campo, Federico Gatti deu vida à Juventus com um golo contra a corrente do jogo. Um golo sofrido de canto que revela uma fragilidade europeia que urge suprir rapidamente. Dos cinco golos de canto sofridos na época, quatro foram nas competições europeias.

Era preciso ter cabeça e pensar no encontro da segunda mão e Rúben Amorim reforçou o meio-campo e refrescou a defesa. Morita, Pedro Gonçalves e Bellerín voltaram a levar os adeptos ao desespero com mais três oportunidades claras não concretizadas. Muito mérito também para a defensiva italiana e Perin, que se agigantou para impedir o empate do Sporting.

