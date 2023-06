Plantel do City vale o dobro do Inter Milão e há um gigante que faz toda a diferença

É um indicador que não ganha jogos, mas que diz muito sobre a diferença de orçamentos entre os dois clubes finalistas da Champions desta noite. O plantel do Manchester City vale praticamente o dobro do Inter Milão, de acordo com o site transfermarkt, especializado no mercado de futebolistas. Os jogadores do emblema inglês juntos estão avaliados em 1,05 mil milhões de euros; os italianos em 534,45 milhões.

O Manchester City, refira-se, tem o plantel mais valioso do mundo (é seguido pelo Chelsea e o Bayern Munique), enquanto os milaneses são apenas o 14.º neste ranking, atrás, por exemplo, do rival da mesma cidade, o AC Milan.

O jogador mais valioso esta noite em campo será o gigante norueguês Erling Haaland, que está avaliado em 170 milhões de euros, um avançado que esta época quebrou todos os recordes de golos, com 52 em 52 jogos (12 na Champions e 36 na Premier League). E que é uma verdadeira dor de cabeça para os defesas e guarda-redes adversários.

Do lado italiano, o craque com estatuto de mais valioso é o campeão do mundo Lautaro Martínez, 25 anos, que de acordo com o transfermarkt tem um valor de mercado de 80 milhões de euros. O atacante sul-americano foi o melhor marcador da equipa esta temporada, com 28 golos em 56 jogos em todas as competições.

Seguem-se na lista do City o internacional inglês Phil Foden (110M) e um trio em que cada um vale 80 milhões de euros - o belga Kevin de Bruyne, o português Bernardo Silva e o espanhol Rodri. O outro português do plantel, o central Rúben Dias, tem um valor de mercado de 75 milhões. No Inter, o top 5 dos mais valiosos fica completo com Nicolò Barella (70M), Milan Skriniar (60M), Alessandro Bastoni (55M) e pelo avançado Romelu Lukaku (40M).

Tanto o Manchester City como Inter Milão são detidos por magnatas asiáticos. No caso do City, o dono é o xeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan, membro da família real, vice-primeiro ministro dos Emirados Árabes e membro do Conselho Supremo do Petróleo. O Inter Milão é propriedade do chinês Steven Zhang, herdeiro do grupo Suning, especializado no retalho de eletrodomésticos.

Mas a diferença de investimento num e outro clube é brutal. O City, só para ser ter uma ideia, gastou mais de mil milhões de euros em reforços na era Pep Guardiola (desde 2016). Já o Inter é um clube poupado a nível de aquisições. Esta época, por exemplo, gastaram apenas 37,4 milhões de euros. E na anterior não passaram dos 43M. Recentemente, surgiram notícias de que o grupo chinês estava interessado em vender a sua participação.

