Plantel de futebol do Benfica foi vacinado no Estádio Universitário

O plantel do Benfica foi esta sexta-feira de manhã vacinado contra a covid-19, com jogadores e equipa técnica a marcarem presença no Estádio Universitário de Lisboa, informou o clube no seu sítio oficial na internet.

Os futebolistas Grimaldo, Carlos Vinicius, Pizzi, Diogo Gonçalves, Samaris ou Gonçalo Ramos foram alguns de quem o Benfica apresentou imagens na vacinação, bem como o treinador Jorge Jesus.

Na última época, a equipa do Benfica foi fortemente afetada pelo novo coronavírus, com quase todo o plantel infetado, entre dezembro e fevereiro, e também a equipa técnica, numa fase crucial da época.

Foi um período crítico para a equipa 'encarnada', que no jogo com o Nacional, equipa com a qual empatou a 1-1 e ficou a seis pontos da liderança, chegou a ter 10 jogadores infetados, entre os quais o guarda-redes titular e toda a defesa.

"Há algumas coisas que não fizemos bem que não têm nada ver com a covid-19. Mas foi a responsável número um por tirar a forma dos jogadores de forma individual", justificou Jorge Jesus em relação ao desempenho nessa fase da época.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.