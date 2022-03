Pinto da Costa testa positivo à covid-19

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, testou positivo ao vírus da covid-19.

Segundo o jornal O Jogo , neste momento o presidente dos dragões encontra-se sem qualquer sintoma e está a fazer o isolamento em casa.

O FC Porto referiu ao jornal desportivo que não faz comentários sobre a vida privada de Pinto da Costa.

Este é o terceiro caso recente confirmado no clube, depois do avançado Taremi e do defesa-central Pepe.