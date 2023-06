Pinto da Costa amarra Conceição. "Sérgio, vamos continuar juntos"

Para Pinto da Costa, não há qualquer dúvida e a questão da continuidade de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto é um ponto assente. Esta segunda-feira, na cerimónia de entrega da Taça de Portugal conquistada no domingo ao museu do clube, o líder portista fez questão de deixar um grande elogio ao técnico que acabou de cumprir a sexta época no clube e de anunciar que a ligação até ao final da próxima época é para manter.

"Sérgio, nós vamos continuar juntos, a ganhar e a ter os jogadores que te querem muito, que acreditam em ti e que se sentem bem no clube. Os 10 títulos que venceste no FC Porto, para aquilo que desejas, que queres e que o teu filho quer, não são suficientes. Vamos partir para o futuro hoje. Na próxima época é preciso entregar Taças ao Museu em várias ocasiões", referiu Pinto da Costa, com Conceição ao seu lado.

O treinador tem mais um ano de contrato com o FC Porto, mas possui uma cláusula no contrato que lhe permite sair se alguém bater 18 milhões de euros. De acordo com fonte próxima do treinador, a continuidade nos dragões é um dado praticamente adquirido, e só um convite de um grande tubarão europeu com um projeto aliciante poderia levar a uma mudança de planos.

A mesma fonte garantiu ao DN que o técnico tem sido alvo de sondagens de clubes italianos, de uma equipa francesa e também da Premier League. Isto para além de contactos de emblemas da Arábia Saudita. Mas para já nada que o faça mudar de planos.

Quanto à questão de uma eventual renovação do contrato que o liga ao clube azul e branco até 2024, a fonte contactada pelo DN lembrou que o vínculo do técnico está ligado ao mandato do presidente Pinto da Costa, pelo que de momento não se coloca essa possibilidade, porque as eleições só se realizam para o próximo ano.

Nos próximos dias, o treinador vai entregar à SAD e a Pinto da Costa um relatório detalhado sobre a época que terminou agora (o clube conquistou três troféus, Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal, falhando o campeonato para o Benfica), e depois as partes vão começar a planear o reforço do plantel com vista à próxima temporada, sendo que para já apenas o médio Uribe, que terminou contrato, está de fora da planificação - foi anunciado de forma oficial como reforço do Al Sadd, da Arábia Saudita. Marcano, o que tudo indica, vai renovar em breve por mais uma época.

Uma época feliz

O líder portista classificou a temporada 2022-23 como uma "época feliz, de vitória e que ficará marcada na história do FC Porto", destacando o momento da contratação de Sérgio Conceição como o início de uma nova era em que "o FC Porto rejuvenesceu com a alma do Dragão".

"Uma palavra especial para Sérgio Conceição. No dia histórico que foi 27 de maio, em que em 1987 conquistámos a Taça dos Campeões Europeus, Sérgio Conceição, sentado no meu gabinete, fechou o contrato de mão sem nada escrevermos para ser o treinador do FC Porto. Só o foi porque quis e ambos quisemos muito, porque não foi fácil libertar-se do Nantes com quem tinha contrato. A partir desse dia, o FC Porto rejuvenesceu com a alma do Dragão", aludiu o líder portista.

Recentemente, o atual técnico portista foi apontado ao campeão italiano Nápoles, depois de oficializada a saída de Luciano Spalletti. Mas de acordo com a imprensa italiana, o preferido é Roberto Mancini, o atual selecionador de Itália, que pode deixar o cargo.

Para já, o presidente Aurelio De Laurentiis confirma apenas que tem em cima da mesa "pelo menos 20 candidaturas de toda a Europa" e que tem "todo o mês de junho para estudar". Em Itália, contudo, asseguram que o clube napolitano não iria pagar a cláusula de 18 milhões para garantir Conceição.

Mais títulos desde 2017-18

Desde que Conceição está no comando do FC Porto (época 2017-18), os dragões foram o clube que mais troféus conquistou em Portugal. Em 24 possíveis, os portistas ganharam dez - três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. Durante este período, o Sporting venceu sete provas, o Benfica quatro, o Sp. Braga duas e o Desp. Aves uma.

O técnico, recorde-se, tornou-se nesta temporada no treinador com mais jogos realizados pelo FC Porto (são atualmente 327), batendo a marca de José Maria Pedroto (322).

Em dezembro de 2021, por ocasião de um espaço dedicado ao treinador no museu do clube, Pinto da Costa anteviu que o técnico iria alcançar um recorde imbatível. "Nunca mais um treinador vai estar tantos anos seguidos no clube, para aí uns dez. Como mais nenhum presidente será capaz de estar 40 anos à frente do clube, até porque as pessoas agora são muito menos malucas", referiu na altura. Para já, e se nada de anormal acontecer, via para a sétima época no comando dos dragões.

