Pinto da Costa garante que o treinador fica e confirma saída de Uribe para a Arábia Saudita

Matheus Uribe vai deixar o FC Porto. "Sai e tem um contrato fabuloso [à sua espera] na Arábia Saudita. Há muito tempo que já sabemos que não haveria possibilidade de o manter, porque se trata de números que o futebol português não comporta. Tenho pena. É um grande jogador", disse Pinto da Costa, à margem da conquista da 19.ª Taça de Portugal frente ao Sp. Braga (2-0).

O médio, de 32 anos, apontou 15 golos e seis assistências nos 176 jogos realizados ao serviço do FC Porto nas últimas quatro épocas, nas quais conquistou duas edições da I Liga, três Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.

Contratado no verão de 2019 aos mexicanos do América, num negócio avaliado em 9,5 milhões de euros, Uribe repete os passos dos outrora influentes Yacine Brahimi, Héctor Herrera, Vincent Aboubakar, Moussa Marega e Chancel Mbemba, que abandonaram os vice-campeões nacionais em fim de contrato ao longo dos últimos anos, sem gerar lucro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Será o único a sair? "Diogo Costa, Pepe, Otávio, Toni Martínez, Marcano... Fala-se em todos. Fala-se em 28 jogadores para sair. É fácil sair quem possuir cláusula de rescisão, desde que a paguem. Primeiro, vamos saber quem sai. Quando eles têm cláusula, não podemos garantir que este ou aquele fica. Depois de se ver quem sai, teremos de refazer o plantel", ironizou o presidente portista em declarações à RTP, ainda no Estádio Nacional, em Oeiras.

Questionado sobre uma possível saída do treinador Sérgio Conceição, que tem contrato até junho de 2024, Pinto da Costa assumiu que "isso não é sequer assunto": "Ele vai falar comigo, como sempre. Pode até falar comigo hoje, mas já sabe o futuro, tal como eu. Eu tenho o compromisso de fazer mais um ano no FC Porto e vou cumpri-lo e ele também. Qual é a dúvida? Sei que ele continua, porque tem contrato. Não faz sentido estar a pedir a um indivíduo com contrato que o cumpra. Sérgio Conceição é uma pessoa de bem e cumpre com os seus compromissos. Alegado interesse de clubes europeus de nomeada? Os tubarões andam no mar e o Sérgio Conceição não é marinheiro."

O FC Porto conquistou a Taça de Portugal pela 19.ª vez, e segunda seguida, ao bater o Sp. Braga, capitalizando um golo na própria baliza de André Horta (53 minutos) e um tento de Otávio (81), num desfecho aceitável para o presidente dos azuis e brancos: "Ainda não encontrei ninguém que dissesse o contrário. Tivemos imensas oportunidades. O guarda-redes do Sp. Braga [Matheus] fez uma excelente atuação e o nosso [Cláudio Ramos] não teve oportunidade de exibir o seu valor. Este é que é o verdadeiro espírito do dragão. Mesmo reduzidos a 10 jogadores, não se sentiu que estávamos com um a menos. Ainda marcámos mais um golo e continuámos a controlar o jogo."

Numa temporada em que falhou a revalidação do cetro de campeão nacional, ao finalizar a I Liga na segunda posição, com 85 pontos, a dois do Benfica, o FC Porto juntou a Taça de Portugal à 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira e à inédita conquista da Taça da Liga.

"Foi uma época boa, mas sem ser brilhante. Ganhar três em quatro títulos... não se pode dizer que é uma má época, mas não é excecional. Essa foi quando conquistámos tudo. Queremos sempre vencer tudo e, não vencendo tudo, nunca é excecional. Há outros que não ganharam nada e acham que fizeram uma boa época", acrescentou Pinto da Costa.