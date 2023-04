Pinto da Costa: "Disse que estava muito chateado por eles terem ganho só 2-1"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, falou depois da vitória dos dragões por 1-2 na Luz, revelando o que disse aos jogadores no balneário.

"Disse que estava muito chateado por eles terem ganho só por 2-1", referiu, não entrando em contas num altura em que o FC Porto reduziu a desvantagem para o Benfica para sete pontos: "Pode-se perder pontos em todos os jogos. Para já, a minha preocupação é o Santa Clara."

O líder portista foi ainda questionado sobre a superioridade do FC Porto nos últimos anos no Estádio da Luz. "É o nosso salão de festas, como costumamos dizer. Felizmente hoje foi só festa no jogo. O Benfica está a fazer uma bela época, tem uma boa equipa, espero que nos vingue da derrota indevida que tivemos contra o Inter Milão. Mas hoje ninguém teve dúvidas. Os jogos correm da forma como o adversário deixa, e o FC Porto não deixou o jogo correr o jogo como o Benfica queria", referiu, afirmando que foi recebido "cordialmente" na Luz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O colombiano Mateus Uribe, aos 45 minutos, e o iraniano Taremi, aos 54, concretizaram a reviravolta dos campeões nacionais, que somaram o quinto jogo sem derrotas, depois de um golo na própria baliza do guarda-redes Diogo Costa, após cabeceamento de Gonçalo Ramos, aos 10, ter dado vantagem ao Benfica.

Apesar da derrota, a segunda na I Liga, o Benfica, que tinha vencido os últimos 10 jogos e não perdia há 12, segue na liderança, com 71 pontos, mais sete do que o FC Porto, quando faltam sete jornadas para o fim do campeonato.