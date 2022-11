Pinto da Costa: "Deixou-nos um dos maiores portista que conheci"

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, assinalou hoje que a "família portista" perdeu um dos maiores portistas que conheceu em toda a sua vida, ao falar do antigo avançado Fernando Gomes, que hoje morreu aos 66 anos.

"Acho que foi [uma notícia triste] para todos nós, para a família portista, porque deixou-nos um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida. Desde menino o conheci nas camadas jovens e ele tinha um amor ao FC Porto que ultrapassava o normal", disse o dirigente máximo dos 'dragões'.

Pinto da Costa, que falava no intervalo do jogo de hóquei em patins do Dragão Caixa, lembrou também os "grandes êxitos" de Gomes pelo clube azul e branco, estando ligado aos maiores sucessos da equipa.

"Foi campeão nacional na era de Pedroto quando eu era diretor do futebol, foi campeão europeu em 1987, vencedor da Taça Intercontinental de 1987 também e foi, sobretudo, um apaixonado pelo futebol, pela vida e pelo FC Porto", assinalou.

Jorge Nuno Pinto da Costa: "Deixou-nos um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida. Tinha um amor ao FC Porto que ultrapassava o normal"

Pinto da Costa recordou um dos atos de gestão quando chegou à presidência do FC Porto, que foi o de ir buscar Fernando Gomes ao Sporting Gijon, clube pelo qual o jogador tinha assinado duas épocas antes.

"Como presidente, o primeiro ato que tive em 1982 foi ir reatá-lo ao Gijón, onde estava cedido, e trazê-lo para o FC Porto, onde teve uma carreira gloriosa. No ano passado, ainda tive o prazer de lhe entregar o Dragão de Ouro de Dirigente do Ano porque, para além do atleta de eleição e do grande portista que foi, era neste momento também dirigente e tinha muita honra de o ter no clube", acrescentou o presidente portista.

A morte de Fernando Gomes, aos 66 anos, devido a doença prolongada, foi hoje comunicada pelo FC Porto, clube em que o avançado jogou desde os escalões de formação e que representou em 13 épocas no escalão principal.