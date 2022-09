Piloto do acidente que matou Emiliano Sala disse que o avião era "problemático"

O homem que pilotava o avião que se despenhou no Canal da Mancha, num acidente que matou o futebolista argentino Emiliano Sala, reclamou anteriormente que a aeronave era "problemática", segundo um áudio obtido pela BBC.

Numa chamada telefónica para outro piloto, David Ibbotson, que tinha 59 anos aquando do acidente, disse que eles o tinham confiado para ir buscar o jogador num "Mirage problemático".

"Normalmente eu coloco o meu colete salva-vidas entre os assentos, mas amanhã vamos vestir o colete, de certeza", afirmou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ibbotson disse na mensagem que ouviu um estrondo ao pilotar o avião numa ocasião anterior e que o pedal do travão esquerdo não estava a funcionar. "Esta aeronave tem que voltar para o hangar", disse ao amigo.

O futebolista também expressou o seu receio num áudio enviado aos amigos, referindo estar "com medo" e que o avião parecia "estar a desmoronar-se".

Em novembro do ano passado, um tribunal do País de Gales considerou que o piloto de aviões David Henderson, teve um comportamento negligente, que poderá ter colocado em perigo o aparelho, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, que se despenhou quando fazia a ligação entre Nantes, em França, e Cardiff.

Henderson era o responsável pela viagem de Sala para o País de Gales, onde o avançado argentino, que alinhava pelo Nantes, iria assinar pelo Cardiff City, que na altura disputava a Premier League, acabando por delegar a função de pilotar a aeronave a um amigo, David Ibbotson, que também morreu no acidente.

O avião despenhou-se no Canal da Mancha em 21 de janeiro de 2019. O corpo de Sala foi recuperado duas semanas depois. De acordo com a autópsia, o jogador morreu na sequência de "várias lesões na cabeça e no tronco", tendo ainda sido exposto a um nível "potencialmente mortal" de monóxido de carbono. Já os restos mortais de David Ibbotson nunca foram encontrados.