Pepe lesionado com "alguma gravidade" falha próximos jogos

O anúncio foi feito esta sexta-feira por Sérgio Conceição no lançamento do jogo de amanhã no Algarve frente ao Portimonense (18.00, SportTV1). O central Pepe contraiu uma entorse no joelho com alguma gravidade, no treino de quinta-feira, e vai falhar a partida com os algarvios e mais alguns jogos. De acordo com o boletim clínico dos dragões, trata-se de uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno.

A questão ganha preponderância não só pelo grau de dificuldade de alguns dos próximos compromissos do FC Porto (a começar já dia 12 com o B. Leverkusen, para a Champions, e dia 21 com o Benfica, para o campeonato), mas também sobre o estado físico do central a poucas semanas do anúncio dos convocados de Portugal para o Mundial do Qatar, numa lista onde o central teria lugar.

"O Otávio faz parte de 25 elementos disponíveis, infelizmente não está um, que é o Pepe, porque fez uma entorse na quinta-feira no joelho, com alguma gravidade, e não vai estar neste e nem nos próximos jogos", referiu o técnico portista, sem adiantar datas para o tempo de paragem a que o central de 39 anos ficará sujeito e se, de alguma forma, pode ter o Mundial em risco, pois mesmo que recupere a tempo, irá estar sujeito a uma paragem de algumas semanas.