Pepê com covid. O primeiro caso do FC Porto esta época

De acordo com o treinador Sérgio Conceição, Pepê está em isolamento e afastado dos trabalhos da equipa depois de ter testado positivo à covid-19.

O extremo brasileiro não participou no treino desta segunda-feira e vai estar ausento no jogo de amanhã (terça-feira) com o Atlético de Madrid, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para além do extremo, também Pepe, Marcano, João Mário e Francisco Conceição não participaram no treino desta segunda-feira