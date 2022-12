Pelé enterrado no cemitério mais alto do mundo... com vista para o estádio do Santos

Pelé vai ser enterrado no cemitério mais alto do mundo, no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral de São Paulo. O espaço foi comprado pelo rei do futebol há cerca de 20 anos, que na altura disse que o local "não parecia um cemitério" e que lhe transmitia "paz espiritual e tranquilidade".

A lenda do futebol brasileiro, que morreu nesta quinta-feira, comprou um espaço para colocar o seu caixão no nono andar do cemitério vertical. Escolheu este número, que curiosamente tem vista para a Vla Belmiro, onde está o estádio do Santos, o seu clube de sempre, em homenagem ao pai, que usava a camisa número nove nos tempos de jogador. "Ele era avançado e usava a camisa nove. Por isso, escolhi o andar com este número e que dá para ver o estádio. Com certeza, ele iria aprovar a ideia", comentou na altura Pelé.

O cemitério vertical, localizado no bairro do Marapé, está desde 1991 no Guinness Book, o livro dos recordes, como o mais alto do mundo, e guarda os restos mortais de parentes e amigos de Pelé.

"Escolhi pela sua organização, limpeza e estrutura. É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, nem sequer parece com um cemitério", explicou Pelé, à época, numa entrevista ao jornal A Tribuna.

No mesmo cemitério estão enterrados também o irmão de Pelé, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, que morreu em 2020; a sua filha, Sandra Arantes do Nascimento, que morreu em 2006; bem como Antonio Wilson Honório, o Coutinho, colega de ataque de Pelé no mítico Santos bicampeão mundial em 1962/1963, que morreu em 2019.

O velório de Pelé será realizado segunda-feira na Vila Belmiro, no estádio do Santos, local onde foi revelado. O enterro está marcado para terça-feira, no Memorial Necrópole Ecumênica

O corpo de Pelé será velado no Estádio Urbano Caldeira. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Santos, o corpo seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o estádio na madrugada de segunda-feira, dia 2. O caixão será colocado no centro do relvado.

A previsão é que o acesso do público seja permitido a partir das 10.00 em São Paulo (mais três horas em Portugal Continental). O velório vai-se prolongar até as 10h de terça-feira, 3. A partir daí, o corpo de Pelé seguirá em cortejo pelas ruas de Santos, passando pelo Canal 6, onde mora a mãe, dona Celeste, em direção ao Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro de Pelé será exclusivamente para os familiares.