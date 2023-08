Pedro Gonçalves também renovou até 2027: "Aprendi a amar o Sporting"

"Sou o Pedro Gonçalves, estou muito feliz por continuar ligado ao Sporting. Continuamos juntos. É um sentimento de orgulho. Aprendi a amar o Sporting e estou contente por continuar de leão ao peito ", disse o jogador, depois do Sporting anunciar a renovação do contrato, agora válido até 2027.

O internacional português cumpre a quarta temporada consecutiva no clube leonino mostrou-se satisfeito por se manter em Alvalade: "Vamos entrar em todos os jogos para ganhar pois sabemos das nossas capacidades, além de treinarmos todos os dias para o próximo jogo. Estamos aqui para trabalhar."

Segundo Pedro Gonçalves, Pote para o futebol, o apoio dos adeptos e o carinho que sempre sentiu em Alvalade foram determinantes para prolongar a ligação ao Sporting. "É bastante importante. Sentimos muito isso e até comentámos no balneário que o Estádio estava esgotado neste primeiro jogo. Para nós, depois de uma época que não foi tão boa, eles darem-nos logo este apoio é muito motivante. Agradecemos muito, agora temos de estar muito bem para eles estarem connosco até ao fim. Sempre juntos", terminou o jogador, confessando que lhe "dá gosto" perceber que é um dos jogadores com mais tempo de Sporting.

E tem-se destacado como melhor marcador da equipa. "Sempre tive essas características, já nos iniciados e juvenis jogava no meio-campo mas acabava as épocas com bastantes golos. Ainda assim, o mais importante é a equipa estar bem e ganhar. Vou dar sempre tudo pela equipa, é esse o objetivo", disse o novo camisola 8 dos leões: "Gosto do número oito, que é mítico no clube."

Horas depois de Nuno Santos renovar até 2027, também o extremo de 25 anos viu a ligação aos leões oficialmente prolongada. Em Alvalade já conquistou um campeonato nacional, uma Supertaça e duas Taças da Liga.