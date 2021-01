Nacional-Sporting adiado para sexta-feira às 18.00

Funcionários do Nacional ainda tentaram remarcar as linhas do campo, mas o mau tempo levou mesmo ao adiamento do encontro

Equipa do Sporting já conseguiu aterrar no Funchal

A depressão Filomena tinha ameaçado a realização do jogo do Sporting na Choupana e cumpriu. O jogo dos leões com o Nacional, na Madeira, foi esta quinta-feira adiado devido ao mau tempo.

Os dois clubes, a Liga Portugal e a Sport TV acordaram adiar o encontro da 13.ª jornada da I Liga para sexta-feira.

O vento forte, acompanhado por chuva, obrigou a um adiamento do início da partida. As condições meteorológicas não melhoraram durante os 30 minutos de espera regulamentares. O árbitro Manuel Mota colocou depois a bola no relvado, mas o vento impedia que esta ficasse parada, obrigando ao adiamento do encontro.

Se o vento forte e a chuva intensa persistirem a partida deverá ser adiada para fevereiro, uma vez que o calendário não permite que se jogue antes.

Para os insulares é o segundo encontro seguido adiado, depois do embate com o Vit. Guimarães (por causa de um surto de covid-19 no emblema minhoto). Em termos de campeonato esta é a segunda jornada consecutiva com jogos adiados por causa do mau tempo. Na semana passado o Santa Clara-Benfica só foi jogado 24 horas depois do previsto.

Agora é a vez do líder ver um jogo passar para o dia seguinte. Sem ainda ter perdido qualquer jogo no campeonato a equipa de Rúben Amorim pode aumentar a vantagem para os rivais até sete pontos, se vencer o Nacional.

A estatística está a favor da equipa leonina, que não perde na Choupana desde 2011. Se não houver jogo, o Sporting pode ver o Benfica (joga com Tondela) e o FC Porto (joga com o Famalicão) aproximarem-se.