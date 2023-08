O brasileiro Paulo Turra é o novo treinador do Vitória de Guimarães, sucedendo a Moreno no cargo, anunciou esta segunda-feira o emblema da I Liga, em nota publicada no sítio oficial, revelando que assinou até 2025.

"É uma honra poder voltar a este grande clube, agora como treinador", frisou o técnico de 49 anos, num vídeo publicado pelos minhotos nas redes sociais.

⚔️ é o novo treinador do Vitória Sport Clube



Bem-vindo, Mister! ✍️#PaixãoePropósito pic.twitter.com/1CgAcRiYs1 - Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 21, 2023

Antigo defesa central do clube de Guimarães, na época 2004/05, e do Boavista, entre 2001/02 e 2003/04, Paulo Turra vai-se estrear como treinador no principal escalão luso, após um percurso sobretudo realizado no país natal, que inclui passagens como técnico principal pelo Athletico Paranaense e pelo Santos, dois emblemas do principal campeonato brasileiro, em 2023.

Moreno deixou Vitória de Guimarães após o triunfo diante do Estrela da Amadora, por 1-0, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, já depois de ser eliminado pelo Celje na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Na segunda jornada, a equipa foi orientada de forma interina por João Aroso, vencendo o Gil Vicente por 2-1.