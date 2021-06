Paulo Fonseca "em negociações avançadas" com o Tottenham

Paulo Fonseca está "em negociações avançadas" para ser o treinador do Tottenham, da Premier League. O ex-técnico da Roma pode assim acompanhar Bruno Lage na aventura inglesa e ser o sétimo treinador português a treinar na principal liga inglesa.

Fonseca saiu da equipa romana para dar lugar a... José Mourinho, podendo agora assumir a ex-equipa do Special One. Ainda se falou na hipótese de assinar pela Fiorentina, mas o destino do técnico parece ser Inglaterra.

Os spurs podem ser a terceira experiência do treinador de 48 anos no estrangeiro, depois do Shakhtar (Ucrânia) e da Roma (Itália). Na I Liga de Portugal além do FC Porto, orientou o Sporting de Braga e o Paços de Ferreira.