Paulo Dybala já chegou ao Algarve para reforçar a Roma de Mourinho

O futebolista internacional argentino Paulo Dybala já se encontra no Algarve, onde chegou esta segunda-feira acompanhado pelo diretor desportivo Tiago Pinto e deverá ser oficializado como reforço da Roma, depois de passar os exames médicos.

Dybala, de 28 anos, chegou esta segunda-feira de manhã ao aeroporto de Faro, num 'charter' privado e acompanhado pelo diretor português da Roma, com várias imagens de ambos a circularem nas redes sociais, à saída do avião e dentro de uma carrinha também na pista.

Paulo #Dybala will join Roma as a free agent, two parties reached an agreement during this day and player will continue in Serie A. Salary around 6M€ per season. ✍️ #ASRoma



Paulo landed today in Portugal with Tiago Pinto, medicals and paperworks are ready for the player. pic.twitter.com/zERoMYrUF5 - Pedro Almeida (@pedrogva6) July 18, 2022

"Estou muito feliz", disse o jogador, citado pela Gazzetta dello Sport.

O jogador, que estava livre de contrato, depois de sete épocas na Juventus, deverá juntar-se em Albufeira ao estágio da Roma, sendo que, segundo a imprensa, foi José Mourinho quem o convenceu o internacional argentino a assinar.

A imprensa italiana adianta também que o avançado, que chegou a ser admitido como reforço do Inter Milão, vai assinar com a Roma um contrato de três épocas, até 2025, e que terá um salário anual na ordem dos seis milhões de euros.

Paulo Dybala iniciou a carreira de jogador, na formação e nas divisões inferiores, no clube argentino Instituto, do qual saiu para o Palermo, em 2012/13, mantendo-se três épocas no clube do sul de Itália, antes de rumar à Juventus, na qual esteve de 2015 a 2022.

A Roma iniciou o estágio de pré-época em Albufeira na última semana, tendo já defrontando o Sunderland e o Portimonense, dois jogos particulares que venceu por 2-0.

Na terça-feira, a equipa de José Mourinho e Rui Patrício defronta o Sporting (20:00) e no sábado o Nice (19:00), ambos ainda no Algarve, e em 30 de julho tem previsto um particular em Haifa, Israel, com o Tottenham, e um outro em Roma com o Shakhtar Donetsk, em 06 de agosto.