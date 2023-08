Gyökeres 'bisou', mas foi Paulinho que 'salvou' o Sporting

O Sporting venceu este sábado o Vizela (3-2), em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, marcado pelo sofrimento 'leonino' para chegar ao triunfo, depois de ter estado em vantagem por 2-0, com um 'bis' de Gyökeres.

Com uma entrada decidida em jogo, o Sporting adiantou-se no marcador com dois golos seguidos de Gyökeres (14 e 15 minutos), mas o Vizela nunca baixou os braços, chegou ao 2-1, por Essende (75), e, imitando o Sporting, marcou o segundo na jogada seguinte, por Nuno Moreira (77). Já em tempo de compensação, Paulinho (90+9) descansou os 'corações' sportinguistas e 'selou' os primeiros três pontos da equipa de Amorim na I Liga 2023/24.

De 'baterias' cheias, o Sporting entrou com tudo em Alvalade e logo nos primeiros instantes encostou o Vizela à sua baliza. Aos quatro minutos, os 'leões' construíram o primeiro lance de golo, com Coates a desviar de cabeça um livre de Pedro Gonçalves e a oferecer a Buntic a primeira grande defesa do jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem tirar o 'pé do acelerador', o Sporting mostrou a seguir porque insistiu tanto na contratação de Gyökeres: o sueco, sozinho, fez dois golos de 'rajada' e deixou em êxtase as bancadas renovadas de Alvalade.

Aos 14 minutos, após um ressalto na área, o nórdico, de costas para a baliza, passou a bola por trás da perna, rodou e de pé esquerdo atirou cruzado para o 1-0.

Ainda se festejava em Alvalade e o número '9' dos 'leões' já arrancava novamente para a baliza. De frente para a defesa vizelense, tirou um defesa do caminho e, agora de pé direito, atirou colocado para o 2-0.

Com a vantagem alcançada, o Sporting foi reduzindo a intensidade e só Gyökeres imprimia velocidade cada vez que a bola lhe chegava. Já a fechar o primeiro tempo, o sueco foi à linha de fundo e assistiu Daniel Bragança, mas o médio atirou para as 'nuvens'.

A perda de intensidade do Sporting deixou o Vizela 'respirar' e Samu e Kiko Bondoso estiveram perto de diminuir a desvantagem da equipa de Pablo Villar, com a defesa do Sporting a demonstrar que ainda nem tudo está afinado na equipa de Ruben Amorim.

A entrada do Sporting na segunda parte confirmou a pior face dos 'leões' no jogo, com o Vizela a tomar conta do jogo. A equipa de Pablo Villar acertou as marcações, tirou espaço a Gyökeres e passou a construir no ataque, com o Sporting apático e a ver os vizelenses a jogar no seu meio-campo.

Tanto avisou que, aos 75 minutos, o Vizela fez mesmo o golo em Alvalade e deixou as 'bancadas' em silêncio: Essende surgiu isolado frente a Ádan depois de uma fífia de Coates, o guarda-redes espanhol também não fez melhor figura no frente a frente com o francês e o incansável avançado do Vizela estreou-se a marcar na liga.

O golo deixava o Sporting 'em sentido', mas logo de seguida o cenário ficou ainda mais grave, com Nuno Moreira a aparecer na área a fazer o 2-2 depois de uma rápida jogada de ataque pela direita, com cruzamento de Tomás Silva e outra má abordagem de Coates.

Sem que nada o fizesse prever, depois de uma entrada sólida em jogo e uma vantagem confortável logo aos 15 minutos, o Sporting entrou para os 10 minutos finais assolado pelos 'fantasmas' da última época e a equipa completamente desorientada.

Até final, o Sporting sofreu, tentou de todas as formas chegar novamente à vantagem e foi num lance de insistência que Paulinho fez o 3-2 final, quando já muitos adeptos tinham abandonado as bancadas de Alvalade.

Gyökeres ganhou de cabeça, Coates também conseguiu bater o seu marcador direto e a bola acabou na zona de Paulinho, que atirou a contar, no derradeiro lance do encontro.