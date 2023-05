Paulinho de regresso aos treinos do Sporting

O futebolista Paulinho está de regresso aos treinos do Sporting, após um mês de ausência devido a lesão, e trabalhou integrado com o resto do plantel 'leonino', divulgou hoje o clube de Alvalade no seu site oficial.

O avançado de 30 anos tem estado afastado dos relvados desde o início de abril por causa de um problema no pé direito e falhou os últimos sete encontros da equipa de Rúben Amorim em todas as competições.

Paulinho atuou pela última vez precisamente em 1 de abril, em Alvalade, no triunfo por 3-0 sobre o Santa Clara, para o campeonato, numa partida em que o internacional português apontou um golo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O antigo jogador de Gil Vicente e Sporting de Braga poderá assim regressar aos relvados no domingo (20:30), na deslocação dos 'leões' à Mata Real para defrontar o Paços de Ferreira, em duelo da 31.ª jornada da I Liga.

Paulinho está a cumprir a sua melhor temporada no clube de Alvalade, com 15 golos e sete assistências em 34 jogos em todas as provas

Na mesma sessão de treino, em Alcochete, o técnico Rúben Amorim chamou aos trabalhos os jovens Diogo Pinto (guarda-redes), João Pereira (defesa central) e Diogo Cabral (avançado).

O Sporting volta a treinar na manhã de sexta-feira, na sua academia.