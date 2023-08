Paris2024: Ana Cabecinha consegue marca de qualificação nos 20 km marcha

A portuguesa Ana Cabecinha conseguiu este domingo marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 nos 20 quilómetros marcha, com o tempo de 01:28.49 horas, que lhe valeu o nono lugar na prova dos Mundiais de atletismo, em Budapeste.

Na sua sétima presença em Campeonatos do Mundo, a marchadora do CO Pechão, de 39 anos, superou a marca fixada em 01:29.20 horas, tornando-se na quarta atleta da modalidade com marca de qualificação, depois de Auriol Dongmo, no lançamento do peso, Isaac Nader, nos 1.500 metros, e João Coelho, nos 400.

Além dos quatro representantes do atletismo nacional, já estão asseguradas quatro vagas olímpicas na natação, três na vela, uma no ciclismo e outra no surf.

"Eu tentei desfrutar cada volta, neste campeonato, depois da viagem tão atribulada que tivemos. Tentei passar para trás das costas, sorrir e sentir-me bem, e isso aconteceu, conseguindo estar aqui e fazer mínimos olímpicos e um top-10 mundial", descreveu Ana Cabecinha.

A algarvia foi a terceira europeia nos 20 km marcha, vencidos por Marta Pérez, que assegurou a Espanha o domínio na distância, um dia depois da vitória de Álvaro Martin na prova masculina.

Em 01:26.51 horas, Pérez sucedeu à peruana Kimbarly García Léon, campeã em Oregon2022 nos 20 e 35, que hoje foi relegada para o quarto lugar, atrás da australiana Gemina Montag e da italiana Antonela Palmisano, segunda e terceiras classificadas, com os tempos de 01:27.16 e 01:27.26, respetivamente.

Ana Cabecinha, que nunca arriscou estar entre as da frente, seguiu praticamente durante toda a prova no primeiro grupo perseguidor, passando, aos 10 quilómetros, no 10.º lugar, a 21 segundos das sete primeiras.

E foi assim que selou a sua quinta presença olímpica, depois dos sextos lugares no Rio2016 e Londres2012, mas também do oitavo em Pequim2008 e o 20.º em Tóquio2020.

"Era para isso que eu estava a batalhar, pelos mínimos. Qual é o segredo? O segredo é ter uma grande equipa por trás. Porque, com todos estes anos, se não soubermos gerir a nossa carreira fica difícil. Se não fossem eles, e o meu treinador [Paulo Murta] sabe bem aquilo que faz e eu acredito no trabalho dele, então é altura de dar os parabéns a todos pelo que consegui", realçou.

Vitória Oliveira, que se apresentou com o pior registo da temporada entre as 48 presentes na prova, também saiu satisfeita, melhorando o seu recorde pessoal, para 01:33.04 horas, com o 24.º lugar.

"Inicialmente, senti-me muito bem. Sei que estou num bom momento de forma e ambicionava um bocadinho melhor, em termos de marca e mesmo em termos de posição. Sabia que era difícil, mas queria ir um bocadinho mais além", admitiu a marchadora natural de Loures

Aos 30 anos, Vitória Oliveira estreou-se na distância mais curta da especialidade em Mundiais, depois de ter sido 19.ª nos 35 quilómetros em Oregon2022, sem nunca arriscar demasiado, passando a meio da prova no 27.º posto, a 01.59 minutos da liderança.

"No final, a marca não é má, depois dos dois dias difíceis que tivemos com uma viagem muito dura -- ficámos sem bagagens --, que tornaram este campeonato complicado. Mas acho que mostrámos que estamos no bom caminho, principalmente a marcha. Estou muito feliz, principalmente pelo mínimo olímpico da Ana [Cabecinha] e também por poder sonhar com Paris juntamente com ela", sublinhou Vitória Oliveira.

A 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo de atletismo Budapeste2023 arrancou hoje e decorre até 27 de agosto.