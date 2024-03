Parecia fácil mas foi preciso susto para o campeão acordar

Do lado algarvio, Paulo Sérgio fez um trio alterações em relação ao onze que iniciou a vitória em Guimarães e no sistema, optando por um esquema com três centrais. No entanto, se o objetivo do técnico do Portimonense passava por adiar o mais possível o golo do adversário, não resultou: logo aos cinco minutos, Kökçü tocou para o lado direito onde surgiu o lateral Bah, no seu 50.º jogo de águia ao peito, a desferir um remate poderoso e bem colocado que só parou no fundo da baliza, para gáudio dos muitos adeptos encarnados presentes. E a coisa só não piorou logo a seguir porque Neres, isolado, não conseguiu superar a mancha do guarda-redes Vinícius.