Para Rúben Amorim é "desconfortável" estar em segundo lugar

A equipa mais forte à entrada para a segunda volta "é o FC Porto, porque está em primeiro, marca muitos golos e sofre poucos". Pelo menos na opinião do treinador do Sporting, que espera contrariar o "bom momento" dos dragões daqui até ao final do campeonato.



No domingo, os leões vão a Vizela (18.00, Sport TV) e o FC Porto ao Jamor, jogar com o Belenenses SAD (20.30, Sport TV) na 18.ª jornada da I Liga. Sérgio Conceição volta a estar castigado e não estará no banco e também por isso mesmo não fez a antevisão do jogo. Já Rúben Amorim admitiu que estar em segundo lugar será um "desafio" aos campeões leonino na segunda metade do campeonato.



"É desconfortável, não pelo último resultado (derrota com o Santa Clara, 3-2), porque pode acontecer, mas todos acabaram o jogo e sentiram que podiam dar mais. É uma situação diferente. Temos de pensar jogo a jogo porque muito vai acontecer ainda."



Nos últimos dois jogos o Sporting sofreu cinco golos, três deles frente ao Santa Clara naquela que foi a primeira derrota esta época. O técnico leonino espera mais agressividade da equipa sobre a bola. E Pote não é exceção. Não marca há nove jogos, mas isso não preocupa o treinador. "Quero é que aumente a agressividade na pressão e os golos vão aparecer. É um jogador que nos dá muito mais do que golos. Ele tem de continuar a trabalhar porque os golos vão aparecer", defendeu Amorim, revelando depois que ainda não conta com Porro: "Não está e não sei quando vai estar."



Sobre o mercado e os reforços fez um aviso, que é ao mesmo tempo uma garantia. "Os jogadores que vierem são a pensar no presente ou no futuro", disse este sábado Rúben Amorim sem desmentir o interesse em Marcus Edwards do Vit. Guimarães.