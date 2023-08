Panathinaikos ou Marselha no caminho do Sp. Braga para chegar à Champions

O Sporting de Braga poderá defrontar o Panathinaikos ou o Marselha no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, no caso de conseguir afastar os sérvios do Backa Topola na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

Se ultrapassarem os sérvios, os bracarenses vão jogar a primeira mão do play-off em casa, em 22 ou 23 de agosto, e a segunda mão fora, em 29 ou 30 de agosto, sendo que o vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Champions, na qual já estão Benfica e FC Porto.

Na terceira pré-eliminatória, o Sporting de Braga recebe na terça-feira o Backa Topola, às 20:00 (hora de Lisboa), no Minho, enquanto os gregos do Panathinaikos jogam em casa com os franceses do Marselha, na quarta-feira. Os encontros da segunda mão estão agendados para 15 de agosto.

O programa completo do play-off da Liga dos Campeões é o seguinte:

Caminho das Ligas

Rangers/Servette - PSV Eindhoven/Sturm Graz

Sp.Braga/Back Topola - Panathinaikos/Marselha

Caminho dos Campeões

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys

Antuérpia - AEK Atenas/Dínamo Zagreb

Rakow/Aris Limassol - FC Copenhaga/Sparta Praga

KÍ Klaksvik/Molde - Olimpija Liubliana/Galatasaray

Nota: Os jogos da primeira mão realizam-se em 22 e 23 de agosto e os da segunda mão em 29 e 30 de agosto.