Palmeiras de Abel Ferreira repete presença na final da Taça Libertadores

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, qualificou-se pela segunda vez consecutiva para a final da Taça Libertadores em futebol, ao empatar 1-1 no reduto do Atlético Mineiro, terça-feira, na segunda mão das meias-finais.

Depois do empate a zero em casa, os detentores do troféu passaram graças ao golo apontado fora, de Dudu, aos 68 minutos, após o dos locais, da autoria do internacional chileno Eduardo Vargas, que marcou aos 52.

Em seu 90º jogo, Abel Ferreira nos conduziu à segunda final da @LibertadoresBR em 10 meses! ➤ https://t.co/ZICveFc8Fn#PartiuMontevidéu #CAMxPAL#AvantiPalestra #AlmaECoração pic.twitter.com/qJj7Mnd2NM - SE Palmeiras (@Palmeiras) September 29, 2021

Na final, marcada para 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, o Palmeiras, que venceu o Santos na final de 2020 (disputada já em 2021 devido à pandemia da covid-19), defrontará os compatriotas do Flamengo, campeões em 2019 com Jorge Jesus, ou os equatorianos do Barcelona.