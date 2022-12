Países Baixos batem Estados Unidos e estão nos quartos de final do Mundial

Os Países Baixos são a primeira equipa apurada para os quartos de final do Mundial2022, após baterem os Estados Unidos por 3-1.

Num jogo em que o pragmatismo neerlandês se sobrepôs em relação ao desperdício dos Estados Unidos, foi a equipa laranja a chegar à vantagem, logo aos 10 minutos, por intermédio de Memphis Depay, jogador do FC Barcelona, que não marcava desde setembro. Ao marcar, Memphis chegou assim aos 43 golos pelos Países Baixos, tornando-se no segundo melhor marcador de sempre da equipa (apenas atrás de Van Persie, que marcou por 50 vezes). Os norte-americanos estavam assim em desvantagem, algo que ainda não tinha acontecido neste Mundial.

Mesmo em cima do intervalo, foi a vez de Daley Blind marcar e ampliar a vantagem, após assistência de Denzel Dumfries. Também este golo foi histórico, uma vez que o defesa neerlandês não marcava pela seleção desde 2014. Dos três golos que tem pela seleção, dois foram em Mundiais.

Em apenas 45 minutos, os Estados Unidos sofreram assim mais golos do que haviam sofrido até este jogo (apenas um, frente ao País de Gales). Apesar da desvantagem, a esperança acabaria por voltar a renascer a 15 minutos do fim, com Haji Wright a fazer o 2-1 num golo de belo efeito - mas de forma quase fortuita. O avançado do Antalyaspor (Turquia) fez assim o seu segundo golo pela equipa nacional dos Estados Unidos, o primeiro em provas oficiais (antes, só tinha marcado a Marrocos, num jogo de preparação).

Mas as esperanças de empate desvaneceram-se passado cinco minutos, com Denzel Dumfries a fazer o 3-1 final, após passe de Daley Blind. O lateral direito neerlandês tornou-se, assim, no primeiro jogador a participar em três golos num só jogo deste Mundial, com um golo e duas assistências.

Tendo passado aos quartos-de-final, os Países Baixos vão assim defrontar o vencedor do segundo jogo deste sábado (19.00 horas), entre Argentina e Austrália. A partida está marcada para dia 9, próxima sexta-feira.

Veja aqui todos os golos

1-0, Memphis Depay (Países Baixos), 10 minutos

Mas que jogada! Marcam os Países Baixos!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #PaisesBaixos #EstadosUnidos pic.twitter.com/Us8SJjMzo5 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 3, 2022

2-0, Daley Blind (Países Baixos), 45+1 minutos

Poderia ser a jogada do primeiro golo, mas é o segundo golo dos Países Baixos



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #PaisesBaixos #EstadosUnidos pic.twitter.com/bsPQau9rbP - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 3, 2022

2-1, Haji Wright (Estados Unidos), 76 minutos

É como dá mais jeito! Reduzem os Estados Unidos



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #PaisesBaixos #EstadosUnidos pic.twitter.com/fSeIzrSXA4 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 3, 2022

3-1, Denzel Dumfries, 81 minutos

Sem espaço (nem tempo) para dramas. Dumfries marca e amplia para 3-1!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #PaisesBaixos #EstadosUnidos pic.twitter.com/wwQoFahYHh - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 3, 2022

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DESTE JOGO.