Pai e empresário de Messi nega acordo com clube saudita

"Não há absolutamente nada com nenhum clube para o ano que vem. A decisão não se tomará antes que o Lionel termine o campeonato com o PSG". Foi assim que o pai e empresário do jogador argentino reagiu à notícia da France Press sobre o acordo "verbal" do campeão do mundo pela Argentina com um clube saudita.

O PSG limitou-se a recordar que Messi tem contrato até 30 de junho. Mas, segundo Jorge Messi, só "finalizada a temporada, será o momento de analisar" propostas e então tomar uma decisão: "Existem sempre rumores e muitos usam o nome do Lionel para ganhar notoriadade, mas a verdade é apenas uma e podemos assegurar que não há nada. Nem verbal, nem acordado, nem assinado. E não haverá antes que termine a temporada."

"Há um acordo fechado, jogará na Arábia Saudita. O contrato é excecional. É enorme", escreveu a France Press citando uma fonte saudita, sem revelar o nome do clube que terá já garantido a aquisição do camisola 10. De acordo com alguma imprensa internacional, o clube é o Al Hilal, treinado pelo argentino Ramón Díaz, que atualmente ocupa o quarto lugar da liga saudita. E o valor do contrato ronda os 363 milhões de euros/ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para o pai-agente de Messi, "é uma falta de respeito" ver como alguma comunicação social "engana de maneira consciente e deliberada" e transforma "em notícia um qualquer rumor mal-intencionado" e sem fazer o contraditório para não "arruinar a notícia".

O facto de o jogador ter ido à Arábia Saudita, num compromisso assumido em 2020, à revelia do PSG (tendo sido castigado por isso), para publicitar o turismo no país do Golfe, ajudou a alimentar os rumores de uma ida para Riade, onde reeditaria os duelos com Cristiano Ronaldo, que em janeiro se juntou ao Al Nassr.

Segundo o jornal OK Diário, Messi ganha 7,5 milhões de euros por ano para promover o turismo saudita e o contrato envolve "visitas ocasionais, campanhas promocionais, menções nas redes sociais e responsabilidades sociais e atividades enquanto membro da fundação".