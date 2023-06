Pai de Messi assume que o filho "gostaria" de voltar ao FC Barcelona

O pai e representante do futebolista Lionel Messi garantiu esta segunda-feira que o jogador "gostaria" de regressar ao FC Barcelona na próxima temporada, no final de uma reunião com o presidente do clube catalão.

No final de um encontro que durou cerca de meia hora e decorreu na casa de Joan Laporta, Jorge Messi confessou que o desejo do filho e da família é regressar a Barcelona, mas admitiu que nada está ainda definido.

"Não sei nada em concreto", afirmou o pai de Messi, que respondeu "temos de falar de imensas coisas", quando lhe foi perguntado se a transferência podia ser dada como certa.

Jorge Messi deixou claro que a intenção do filho é regressar ao FC Barcelona, clube ao qual esteve ligado mais de 20 anos, e admitiu que haverá uma decisão final "em breve".

No sábado, o Paris Saint-Germain confirmou a saída de Lionel Messi no final desta época, depois de duas temporadas no clube, ao serviço do qual venceu uma Supertaça e duas ligas de França.

O futuro de Messi, vencedor de sete Bolas de Ouro, é uma incógnita, com a imprensa a admitir vários cenários, desde uma ida para a Arábia Saudita, onde se encontra Cristiano Ronaldo, um regresso a Barcelona ou até uma experiência nos Estados Unidos.