Pai de Djokovic filmado com fãs a segurar bandeiras russas no Open da Austrália

O pai do tenista Novak Djokovic foi filmado a posar com fãs que seguravam bandeiras russas proibidas no Open da Austrália, incluindo uma com Vladimir Putin, numa situação que o embaixador da Ucrânia considerou "uma desgraça".

A estrela sérvia Djokovic tinha acabado de conquistar o seu lugar nas meias-finais do torneio, depois de derrotar o adversário russo Andrey Rublev na Rod Laver Arena, na quarta-feira à noite. Depois do jogo, um grupo de adeptos ergueu bandeiras russas - proibidas no Melbourne Park - e entoou cântigos pró-russos e pró-Putin.

A Tennis Australia informou que quatro pessoas "revelaram bandeiras e símbolos inapropriados e ameaçaram os guardas de segurança". A polícia foi chamada ao local e os adeptos foram expulsos de Melbourne Park.

Um vídeo mais tarde publicado nas redes sociais mostrou o pai de Djokovic, Srdjan, junto de um homem que segurava uma bandeira russa com a imagem do Presidente Putin.

O homem com a bandeira está a usar uma T-shirt preta com um "Z" - um símbolo que apoia a invasão russa da Ucrânia.

Os espetadores estão proibidos de ter bandeiras russas ou bielorrussas no Grand Slam, depois do embaixador da Ucrânia na Austrália e Nova Zelândia, Vasyl Myroshnychenko, ter exigido esta medida.

Na altura, a embaixada da Rússia na Austrália contestou, chamando-lhe "outro exemplo de politização inaceitável do desporto".

Myroshnychenko disse no Twitter na quinta-feira que o último incidente foi vergonhoso. "É um pacote completo". Entre as bandeiras sérvias, há: uma bandeira russa, Putin, símbolo Z, a chamada bandeira da República Popular de Donetsk", escreveu.

Por sua vez, a tenista ucraniana Lesia Tsurenko, que foi derrotada na primeira ronda do Open da Austrália, disse estar "sem palavras".

Já o ex-jogador ucraniano Alex Dolgopolov, que está atualmente a lutar na guerra, perguntou no Twitter: "Este tipo vai ser banido para toda a vida, pelo menos para todos os eventos australianos, certo?".

"Honra e dignidade"

Antes do jogo Djokovic-Rublev, Simeon Boikov, que gere o canal do YouTube que publicou inicialmente os vídeos polémicos, tinha instado os apoiantes russos a descerem ao Melbourne Park para protestar contra a proibição da bandeira.

"Trata-se agora de honra e dignidade. Isto é um ataque à honra e à dignidade. Isto não tem nada a ver com a guerra", disse numa mensagem de vídeo.

O organizador do torneio Tennis Australia disse na quinta-feira que continuaria a trabalhar com a segurança para fazer cumprir as regras de entrada, sem abordar diretamente o incidente com o pai de Djokovic.

"Os jogadores e as suas equipas foram informados e recordados da política do evento no que respeita a bandeiras e símbolos e para evitar qualquer situação que possa ser perturbadora", disse.

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com as agências de segurança de eventos e de aplicação da lei", frisou.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia no ano passado, os jogadores russos e bielorussos têm competido sob uma bandeira branca neutra como independentes, como é o caso no Open da Austrália.