Otávio e Tabata punidos com um jogo por desentendimentos no final do FC Porto-Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou esta terça-feira Otávio, do FC Porto, e Bruno Tabata, do Sporting, com um jogo de suspensão a cada devido a desentendimentos no final do clássico para o campeonato.

A partida, disputada a 11 de fevereiro, terminou com empate a dois golos e o árbitro João Pinheiro exibiu após o final quatro cartões vermelhos, dois para jogadores do FC Porto, Marchesín e Pepe, e dois para jogadores do Sporting, Tabata e João Palhinha, além do que foi mostrado ao central leonino Sebastian Coates no início da segunda parte, por acumulação de cartões amarelos.

Segundo o CD da FPF, Otávio e Tabata foram castigados por "uso de expressões e gestos ameaçadores", enquanto Feddal, que alinhava no Sporting a época passada, foi punido com uma repreensão e multa de 51 euros por " protesto, atitude incorreta e outras infrações leves".

Segundo explica o documento, o processo disciplinar foi instaurado em 01 de março de 2022 e depois de concluído o inquérito, a Comissão de Instrutores da Liga propôs CD da FPF "a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar" a Feddal e o arquivamento "quanto aos demais jogadores envolvidos na factualidade participada".

"O CD, discordando parcialmente daquele entendimento, considerou haver indícios suficientes da prática de infrações disciplinares por parte dos jogadores Zouhair Feddal e Bruno Tabata, da Sporting CP SAD, e do jogador Otávio, da FC Porto SAD, determinando a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar", acrescenta.

O castigo a Otávio irá implicar a sua ausência do jogo da Supertaça, marcado para 30 de julho, frente ao Tondela, enquanto Tabata não será opção para Rúben Amorim na primeira jornada da Liga, tendo ambos sido ainda multados em 765 euros, cada um.