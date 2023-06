Otamendi renova por mais dois anos com o Benfica

O capitão vai continuar. O Benfica comunicou esta sexta-feira a renovação do contrato de Nicólas Otamendi por mais duas épocas. O River Plate da Argentina sonhava com o regresso do campeão mundial, mas o defesa central vai assim seguir na Luz até 2025.

O jogador estava em final de contrato e decidiu continuar na Luz, onde está desde que deixou o Manchester City, em 2020. Será a quarta época seguida de águia ao peito. Dos 127 jogos efetuados por Otamendi No Benfica, 86 foram no campeonato, 26 na Liga dos Campeões, seis na Liga Europa, sete na Taça de Portugal, um na Taça da Liga e outro na Supertaça.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 2022-23 participou em 46 jogos, tendo marcado dois golos e feito uma assistência para golo, numa época em que foi um dos mais utilizados por Roger Schmidt e se sagrou campeão nacional.

"Benfiquistas, até 2025 vamos continuar a sonhar juntos. Vamos!", disse o central num vídeo publicado no Twitter do Benfica.