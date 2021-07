Os portugueses em destaque nas próximas horas. Conheça aqui o horário das provas

A surfista portuguesa Yolanda Sequeira em ação na primeira ronda do surf olímpico de Tóquio2020

A surfista Yolanda Sequeira, já com um diploma 'no bolso', vai procurar, a partir das 09:24 (01:24 em Lisboa) continuar a fazer história na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, procurando aceder às meias-finais, pouco depois, e assegurar a discussão por medalhas.

Um dia depois de Telma Monteiro, bronze no Rio2016, em -57 kg, ter caído prematuramente no 'tatami' de Tóquio, o medalhado de bronze dos Mundiais de Budapeste deste ano Anri Egutidze entra em cena como um dos aspirantes a pódio, a partir das 11:00 (03:00 em Lisboa).

O estreante na maior competição desportiva do planeta e 19.º do 'ranking' mundial não estará no lote dos favoritos, mas o pódio na Hungria, o seu mais vistoso resultado por Portugal, pode dar-lhe a confiança para se superar, começando na segunda ronda frente ao austríaco Shamil Borchashvili, 22.º da mesma classificação.

Equipa equestre na final de ensino

Quem já fez, novamente, história foram os cavaleiros que apuraram a equipa para a final de Ensino em desporto equestre, 69 anos após a última presença lusa.

João Miguel Torrão, Rodrigo Torres e Maria Caetano somaram 6 862,5 pontos, suficientes para garantir o sétimo lugar entre os oito finalistas, participando assim no Grande Prémio Especial por equipas, que está marcada para terça-feira, a partir das 17:00 locais (09:00), um dia antes da final individual, que vai começar às 17:30 (09:30).

No ténis de mesa, vida difícil para os portugueses, já que, nos oitavos de final, pelas 19:30 (11:30), Marcos Freitas deve defrontar o líder do 'ranking' mundial, o chinês Fan Zhendong, que ainda tem de passar na terceira ronda, em que é favoritíssimo contra o francês Emmanuel Lebesson.

Já Fu Yu, na terceira ronda, joga com a segunda jogadora da idêntica lista feminina, a jovem japonesa Mima Ito, com menos de metade dos seus 42 anos, pelas 12:00 (04:00).

Os portugueses vão tentar fazer história, o que no caso do madeirense seria continuar a avançar para repetir o quinto posto do Rio2016, onde Fu Yu foi 33.ª, resultado que já superou ao ganhar o primeiro encontro.

Melanie Santos tem o objetivo de conseguir o melhor desempenho luso no triatlo, depois de João Silva e João Pereira não terem ido além das 23.ª e 27.ª posições, respetivamente.

Igualar o feito de Vanessa Fernandes, vice-campeã olímpica em Pequim2008, e que deu outra projeção à modalidade em Portugal, parece tarefa muito improvável no desafio que principia às 06:30 (22:30).

Terça-feira é o dia de estreia para José Costa e Jorge Lima em 49er

Na vela, às 12:00 (04:00) Carolina João vai ter a quinta e sexta regatas na classe Laser Radial, na qual segue em 36.º, com 90 pontos, após ascender um lugar por conseguir uma 28.ª e uma 30.ª posições, que lhe permitiram excluir o segundo resultado de domingo (34.º).

Na terça-feira será o dia de estreia para José Costa e Jorge Lima em 49er, às 14:50 (06:50), em que se disputam as três primeiras regatas.

Na natação, Ana Catarina Monteiro começa a qualificação dos 200 metros mariposa, enquanto José Paulo Lopes avança nos 800 livres, provas ao início da noite em Tóquio, nomeadamente às 19:31 (11:31) e 20:21 (12:21), e nas quais têm sempre o repto de bater os recordes nacionais.

No BTT não é expectável que Raquel Queirós consiga um feito meritório, uma vez que será das mais inexperientes internacionalmente no grupo que começa a competir às 15:00 (07:00).

Este é o programa dos atletas portugueses para terça-feira, 27 de julho:

HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA

06:30 (22:30) Melanie Santos Triatlo

09:24 (01:24) Yolanda Sequeira Surf (quartos de final) - caso se qualifique

11:00 (03:00) Anri Egutidze (-81 kg) Judo (qualificação)

12:00 (04:00) Carolina João Vela - Laser Radial (quinta e sexta regatas)

12:00 (02:00) Fu Yu Ténis de mesa - torneio individual (terceira ronda)

13:00 (05:00) Yolanda Sequeira Surf (meias-finais) - caso se qualifique

14:50 (06:50) José Costa e Jorge Lima Vela - 49er (primeira, segunda e terceira regatas)

15:00 (07:00) Raquel Queirós Ciclismo ('Cross country' olímpico)

15:01 (05:00) Yolanda Sequeira Surf (medalha de bronze) - caso se qualifique

16:31 (05:00) Yolanda Sequeira Surf (final) - caso se qualifique

17:00 (09:00) Ensino Equestre (grande prémio especial equipas)

17:00 (09:00) Anri Egutidze (-81 kg) Judo (finais) - caso se qualifoque

19:31 (11:31) Ana Catarina Monteiro Natação - 200 metros mariposa (qualificação)

19:30 (11:30) Marcos Freitas Ténis de mesa - torneio individual (oitavos de final)

19:30 (11:30) Fu Yu Ténis de mesa - torneio individual (oitavos de final) - caso se qualifique

20:21 (12:21) José Paulo Lopes Natação - 800 metros livres (qualificação)