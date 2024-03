Os Jogos que fazem de Paris um estádio olímpico a céu aberto

Desfile de abertura no Rio Sena perante 500 mil adeptos vai colocar à prova a organização e a segurança dos proclamados JO da Paridade. Competição equestre com o Palácio de Versalhes como pano de fundo é um exemplo da fusão do património cultural com o melhor do desporto. 95% das infraestruturas já existiam e há obras futuristas, símbolo de sustentabilidade e benefício público.