Todos sabem que respiro Benfica desde que nasci". Rui Manuel César Costa, 49 anos, sócio 6034, tornou-se oficialmente, na madrugada de ontem, no 34º presidente do Benfica, depois de ter vencido, sem surpresa e com 84,5% dos votos, as mais concorridas eleições da história dos encarnados.

Não é caso virgem no futebol um antigo jogador chegar ao mais alto cargo num clube. No próprio Benfica aconteceu com José Rosa Rodrigues (de 1904 a 1906) e Félix Bermudes (em 1916 e de 1945 a 1946) e até podia ter sucedido com Cosme Damião, se este não tivesse recuado por se considerar demasiado novo para a função nas eleições que venceu em 1926. No mundo, nomes famosos como Santiago Bernabéu (Real Madrid), Franz Beckenbauer e Uli Höness (Bayern Munique), Rafael Gordillo (Betis), Fernando Sanz (Málaga) ou Juan Sebastián Verón (Estudiantes) também chegaram à presidência, uns com mais sucesso que outros. Desta vez, foi Rui Costa a subir ao poder.